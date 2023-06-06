https://ria.ru/20230606/podmoskove-1876420794.html

Индийский холдинг откроет в Подмосковье производства на 150 рабочих мест

Индийский холдинг откроет в Подмосковье производства на 150 рабочих мест - РИА Новости, 06.06.2023

Индийский холдинг откроет в Подмосковье производства на 150 рабочих мест

Три новых производства компании по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов от индийского холдинга "Uflex Group" на 150 рабочих мест... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:28

2023-06-06T11:28

2023-06-06T11:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Три новых производства компании по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов от индийского холдинга "Uflex Group" на 150 рабочих мест появятся в Подмосковье, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. Соглашение о строительстве холдинга подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий директор "Uflex Group" Ашок Чатурведи. "Губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий директор "Uflex Group", председатель правления Ашок Чатурведи подписали соглашение о строительстве нового производства по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов в ОЭЗ "Ступино Квадрат". Объем инвестиций в рамках подписанного соглашения – 3 млрд рублей, будет создано 150 новых рабочих мест. На предприятии планируется производить порядка 28 тыс тонн краски и клея для пищевых упаковочных материалов ежегодно", - отмечается в пресс-релизе. Запуск производства запланирован на февраль 2025 года. Ранее компания уже вела сотрудничество с регионом: на территории Подмосковья сегодня располагаются 10 производств с индийским капиталом и общим объемом инвестиций в 12 миллиардов рублей и 854 рабочими местами. Основной деятельностью предприятий является производство химии, упаковки, пищевое и фармацевтическое производство.

https://ria.ru/20230602/kompleks-1875738222.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев