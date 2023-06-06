https://ria.ru/20230606/podmoskove-1876420794.html
Индийский холдинг откроет в Подмосковье производства на 150 рабочих мест
Индийский холдинг откроет в Подмосковье производства на 150 рабочих мест - РИА Новости, 06.06.2023
Индийский холдинг откроет в Подмосковье производства на 150 рабочих мест
Три новых производства компании по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов от индийского холдинга "Uflex Group" на 150 рабочих мест... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:28
2023-06-06T11:28
2023-06-06T11:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Три новых производства компании по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов от индийского холдинга "Uflex Group" на 150 рабочих мест появятся в Подмосковье, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области. Соглашение о строительстве холдинга подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий директор "Uflex Group" Ашок Чатурведи. "Губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий директор "Uflex Group", председатель правления Ашок Чатурведи подписали соглашение о строительстве нового производства по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов в ОЭЗ "Ступино Квадрат". Объем инвестиций в рамках подписанного соглашения – 3 млрд рублей, будет создано 150 новых рабочих мест. На предприятии планируется производить порядка 28 тыс тонн краски и клея для пищевых упаковочных материалов ежегодно", - отмечается в пресс-релизе. Запуск производства запланирован на февраль 2025 года. Ранее компания уже вела сотрудничество с регионом: на территории Подмосковья сегодня располагаются 10 производств с индийским капиталом и общим объемом инвестиций в 12 миллиардов рублей и 854 рабочими местами. Основной деятельностью предприятий является производство химии, упаковки, пищевое и фармацевтическое производство.
https://ria.ru/20230602/kompleks-1875738222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Три новых производства компании по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов от индийского холдинга "Uflex Group" на 150 рабочих мест появятся в Подмосковье, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Соглашение о строительстве холдинга подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев
и управляющий директор "Uflex Group" Ашок Чатурведи.
Комплекс по изготовлению металлопрофиля построят в Подмосковье
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев и управляющий директор "Uflex Group", председатель правления Ашок Чатурведи подписали соглашение о строительстве нового производства по изготовлению краски и клея для пищевых упаковочных материалов в ОЭЗ "Ступино Квадрат". Объем инвестиций в рамках подписанного соглашения – 3 млрд рублей, будет создано 150 новых рабочих мест. На предприятии планируется производить порядка 28 тыс тонн краски и клея для пищевых упаковочных материалов ежегодно", - отмечается в пресс-релизе.
Запуск производства запланирован на февраль 2025 года.
Ранее компания уже вела сотрудничество с регионом: на территории Подмосковья сегодня располагаются 10 производств с индийским капиталом и общим объемом инвестиций в 12 миллиардов рублей и 854 рабочими местами. Основной деятельностью предприятий является производство химии, упаковки, пищевое и фармацевтическое производство.