https://ria.ru/20230606/podderzhka-1876558191.html

Руденя обсудил с Львовой-Беловой меры поддержки семей и воспитания молодежи

Руденя обсудил с Львовой-Беловой меры поддержки семей и воспитания молодежи - РИА Новости, 06.06.2023

Руденя обсудил с Львовой-Беловой меры поддержки семей и воспитания молодежи

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник обсудил меры поддержки семей и воспитания молодежи на встрече с уполномоченным при президенте России по... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:55

2023-06-06T18:55

2023-06-06T18:55

тверская область

игорь руденя

мария львова-белова

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ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник обсудил меры поддержки семей и воспитания молодежи на встрече с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщает пресс-служба регионального правительства."Уделяем большое внимание поддержке больших семей. Многодетная семья – тверская традиция. При этом ставим перед собой задачи по популяризации семейных ценностей среди молодежи. Не менее важна помощь государства в создании условий для воспитания подрастающего поколения", – сказал Руденя.Львова-Белова подчеркнула, что со стороны института уполномоченного по правам ребенка акцент делается на создании подростковых пространств для развития детей, их полезной занятости."Такие центры уже действуют в регионах, и они очень востребованы. Проект по созданию подростковых центров может получить новое развитие в Верхневолжье с учетом большого опыта Тверской области в решении задач в демографии", - приводятся в сообщении ее слова.Стороны также обсудили перспективы взаимодействия по другим направлениям, в частности, по профилактике социального сиротства среди малышей и созданию службы "Дети в семье" для помощи семьям в трудной жизненной ситуации, а также поддержке детей с инвалидностью.В настоящее время в Верхневолжье реализуется около 50 федеральных и региональных мер в области демографии. Они направлены, в первую очередь, на поддержку многодетных и молодых семей.Сегодня Тверская область по количеству рождений третьих и четвертых детей занимает второе место в Центральном федеральном округе. С 2016 года почти на 50% увеличилось количество многодетных семей Верхневолжья – сейчас их 14720. В регионе каждый пятый ребенок растет в большой семье – всего это 47768 детей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230601/detsad-1875521652.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, мария львова-белова