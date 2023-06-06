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Руденя обсудил с Львовой-Беловой меры поддержки семей и воспитания молодежи - РИА Новости, 06.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:55 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/podderzhka-1876558191.html
Руденя обсудил с Львовой-Беловой меры поддержки семей и воспитания молодежи
Руденя обсудил с Львовой-Беловой меры поддержки семей и воспитания молодежи - РИА Новости, 06.06.2023
Руденя обсудил с Львовой-Беловой меры поддержки семей и воспитания молодежи
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник обсудил меры поддержки семей и воспитания молодежи на встрече с уполномоченным при президенте России по... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:55
2023-06-06T18:55
тверская область
игорь руденя
мария львова-белова
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ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник обсудил меры поддержки семей и воспитания молодежи на встрече с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщает пресс-служба регионального правительства."Уделяем большое внимание поддержке больших семей. Многодетная семья – тверская традиция. При этом ставим перед собой задачи по популяризации семейных ценностей среди молодежи. Не менее важна помощь государства в создании условий для воспитания подрастающего поколения", – сказал Руденя.Львова-Белова подчеркнула, что со стороны института уполномоченного по правам ребенка акцент делается на создании подростковых пространств для развития детей, их полезной занятости."Такие центры уже действуют в регионах, и они очень востребованы. Проект по созданию подростковых центров может получить новое развитие в Верхневолжье с учетом большого опыта Тверской области в решении задач в демографии", - приводятся в сообщении ее слова.Стороны также обсудили перспективы взаимодействия по другим направлениям, в частности, по профилактике социального сиротства среди малышей и созданию службы "Дети в семье" для помощи семьям в трудной жизненной ситуации, а также поддержке детей с инвалидностью.В настоящее время в Верхневолжье реализуется около 50 федеральных и региональных мер в области демографии. Они направлены, в первую очередь, на поддержку многодетных и молодых семей.Сегодня Тверская область по количеству рождений третьих и четвертых детей занимает второе место в Центральном федеральном округе. С 2016 года почти на 50% увеличилось количество многодетных семей Верхневолжья – сейчас их 14720. В регионе каждый пятый ребенок растет в большой семье – всего это 47768 детей, пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, мария львова-белова
Тверская область, Игорь Руденя, Мария Львова-Белова

Руденя обсудил с Львовой-Беловой меры поддержки семей и воспитания молодежи

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Руденя обсудил с Львовой-Беловой меры поддержки семей и воспитания молодежи
Руденя обсудил с Львовой-Беловой меры поддержки семей и воспитания молодежи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Руденя обсудил с Львовой-Беловой меры поддержки семей и воспитания молодежи
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя во вторник обсудил меры поддержки семей и воспитания молодежи на встрече с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Уделяем большое внимание поддержке больших семей. Многодетная семья – тверская традиция. При этом ставим перед собой задачи по популяризации семейных ценностей среди молодежи. Не менее важна помощь государства в создании условий для воспитания подрастающего поколения", – сказал Руденя.
Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Руденя: новый детсад открылся в Твери в День защиты детей
1 июня, 13:31
Львова-Белова подчеркнула, что со стороны института уполномоченного по правам ребенка акцент делается на создании подростковых пространств для развития детей, их полезной занятости.
"Такие центры уже действуют в регионах, и они очень востребованы. Проект по созданию подростковых центров может получить новое развитие в Верхневолжье с учетом большого опыта Тверской области в решении задач в демографии", - приводятся в сообщении ее слова.
Стороны также обсудили перспективы взаимодействия по другим направлениям, в частности, по профилактике социального сиротства среди малышей и созданию службы "Дети в семье" для помощи семьям в трудной жизненной ситуации, а также поддержке детей с инвалидностью.
В настоящее время в Верхневолжье реализуется около 50 федеральных и региональных мер в области демографии. Они направлены, в первую очередь, на поддержку многодетных и молодых семей.
Сегодня Тверская область по количеству рождений третьих и четвертых детей занимает второе место в Центральном федеральном округе. С 2016 года почти на 50% увеличилось количество многодетных семей Верхневолжья – сейчас их 14720. В регионе каждый пятый ребенок растет в большой семье – всего это 47768 детей, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяМария Львова-Белова
 
 
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