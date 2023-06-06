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В Италии на пляжах будут ограничивать число отдыхающих
В Италии на пляжах будут ограничивать число отдыхающих - РИА Новости, 06.06.2023
В Италии на пляжах будут ограничивать число отдыхающих
В Италии ввели ограничения на количество посетителей пляжей, сообщает Travel+Leisure. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:32
2023-06-06T13:32
2023-06-06T13:32
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Италии ввели ограничения на количество посетителей пляжей, сообщает Travel+Leisure.Власти итальянского острова Сардиния приняли новые правила посещения пляжей, направленные на ограничение количества отдыхающих. Теперь на популярные локации можно будет попасть только через специальное приложение по предварительной брони. Так, пляжи Cala dei Gabbiani и Cala Biriala в день могут посетить только 300 отдыхающих, а Cala Goloritze и Cala Mariolu — 250 и 700 соответственно. Чтобы забронировать место, нужно не менее чем за 72 часа до посещения зарегистрироваться в приложении, указав свои контактные данные.Вход на некоторые пляжи станет платным, а деньги пойдут на финансирование инфраструктуры. Новые меры, утверждают чиновники, необходимы для сохранения местных флоры и фауны, страдающих от ежегодного наплыва туристов.
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новости - туризм, италия, сардиния, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Италия, Сардиния, Отдых на море, Туризм
В Италии на пляжах будут ограничивать число отдыхающих
Власти итальянского острова Сардиния ввели лимиты на число посетителей популярных пляжей