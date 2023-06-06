https://ria.ru/20230606/plyazhi-1876457916.html

В Италии на пляжах будут ограничивать число отдыхающих

В Италии на пляжах будут ограничивать число отдыхающих - РИА Новости, 06.06.2023

В Италии на пляжах будут ограничивать число отдыхающих

В Италии ввели ограничения на количество посетителей пляжей, сообщает Travel+Leisure. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:32

2023-06-06T13:32

2023-06-06T13:32

туризм

новости - туризм

италия

сардиния

отдых на море

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573302294_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_08a215839796d9704e661f1f039babef.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В Италии ввели ограничения на количество посетителей пляжей, сообщает Travel+Leisure.Власти итальянского острова Сардиния приняли новые правила посещения пляжей, направленные на ограничение количества отдыхающих. Теперь на популярные локации можно будет попасть только через специальное приложение по предварительной брони. Так, пляжи Cala dei Gabbiani и Cala Biriala в день могут посетить только 300 отдыхающих, а Cala Goloritze и Cala Mariolu — 250 и 700 соответственно. Чтобы забронировать место, нужно не менее чем за 72 часа до посещения зарегистрироваться в приложении, указав свои контактные данные.Вход на некоторые пляжи станет платным, а деньги пойдут на финансирование инфраструктуры. Новые меры, утверждают чиновники, необходимы для сохранения местных флоры и фауны, страдающих от ежегодного наплыва туристов.

https://ria.ru/20230531/bali-1875317717.html

италия

сардиния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, италия, сардиния, отдых на море, туризм