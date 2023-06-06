https://ria.ru/20230606/peregovory-1876584709.html

СМИ: в Судане возобновились переговоры между армией и СБР

СМИ: в Судане возобновились переговоры между армией и СБР - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ: в Судане возобновились переговоры между армией и СБР

Непрямые переговоры между конфликтующими в Судане армией и Силами быстрого реагирования (СБР), проходящие при посредничестве США и Саудовской Аравии,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T20:38

2023-06-06T20:38

2023-06-06T20:38

судан

джидда

сша

оон

столкновения в хартуме

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ТУНИС, 6 июн - РИА Новости. Непрямые переговоры между конфликтующими в Судане армией и Силами быстрого реагирования (СБР), проходящие при посредничестве США и Саудовской Аравии, возобновились, сообщили источники телеканала Al Arabiya. США и Саудовская Аравия 2 мая выразили обеспокоенность в связи с нарушениями режима прекращения огня между регулярной армией и СБР, заявив о приостановке переговоров между ними в Джидде. "Непрямые переговоры между суданской армией и Силами быстрого реагирования в Джидде возобновились", - сообщает телеканал. Ранее американские и саудовские посредники отмечали, что будут готовы возобновить прерванные переговоры, чтобы найти решение этого конфликта с помощью дипломатии, как только "стороны предпримут действия, которые доказывают, что они серьезно относятся к соблюдению перемирия". В конце мая армия Судана сообщила, что приостанавливает переговоры ее представителей с Силами быстрого реагирования в саудовской Джидде в связи с невыполнением военизированными формированиями условий гуманитарного перемирия, в частности, отказом удалить боевые подразделения от мест расположения больниц и жилых домов. Противостоящие армии СБР, в свою очередь, возложили на нее ответственность за нарушение перемирия, обвинив армию в атаках на позиции сил в городах-спутниках Хартума - Омдурмане и Бахри. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в ходе столкновений 702 человека погибли и 5687 получили ранения. Международная организация ООН по миграции (МОМ) заявила, что около 319 тысяч человек покинули Судан с начала конфликта.

https://ria.ru/20230524/samolet-1873974382.html

https://ria.ru/20230518/sudan-1872663915.html

судан

джидда

сша

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судан, джидда, сша, оон, столкновения в хартуме