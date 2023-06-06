https://ria.ru/20230606/panika-1876529095.html

ЦИПСО пытаются посеять в Севастополе панику, заявил Развожаев

ЦИПСО пытаются посеять в Севастополе панику, заявил Развожаев - РИА Новости, 06.06.2023

ЦИПСО пытаются посеять в Севастополе панику, заявил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о попытках Украины на фоне разрушения Каховской ГЭС посеять в городе панику через вбросы ложной информации. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:13

2023-06-06T17:13

2023-06-06T17:14

происшествия

севастополь

украина

россия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о попытках Украины на фоне разрушения Каховской ГЭС посеять в городе панику через вбросы ложной информации. "ЦИПСО (центры информационно-психологических спецопераций, подразделение ВСУ по осуществлению кибератак – ред.) начинают выжимать из ситуации с Каховской ГЭС всё и в лучших традициях сеять ложь и панику. Звонят с разных телефонов севастопольцам, представляются МЧС", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, севастопольцам звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72 часов, если норма радиации в воде будет превышена более чем в 3 раза. "Также людей призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой. Конечно, это ложь. В случае реальной опасности - сообщения будут идти по всем каналам одновременно", - подчеркнул губернатор. Развожаев заверил, что Севастополю ничего не грозит, в городе все спокойно. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876523424.html

севастополь

украина

россия

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происшествия, севастополь, украина, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), каховская гэс, херсонская область