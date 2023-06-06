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ЦИПСО пытаются посеять в Севастополе панику, заявил Развожаев - РИА Новости, 06.06.2023
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17:13 06.06.2023 (обновлено: 17:14 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/panika-1876529095.html
ЦИПСО пытаются посеять в Севастополе панику, заявил Развожаев
ЦИПСО пытаются посеять в Севастополе панику, заявил Развожаев - РИА Новости, 06.06.2023
ЦИПСО пытаются посеять в Севастополе панику, заявил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о попытках Украины на фоне разрушения Каховской ГЭС посеять в городе панику через вбросы ложной информации. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:13
2023-06-06T17:14
происшествия
севастополь
украина
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о попытках Украины на фоне разрушения Каховской ГЭС посеять в городе панику через вбросы ложной информации. "ЦИПСО (центры информационно-психологических спецопераций, подразделение ВСУ по осуществлению кибератак – ред.) начинают выжимать из ситуации с Каховской ГЭС всё и в лучших традициях сеять ложь и панику. Звонят с разных телефонов севастопольцам, представляются МЧС", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, севастопольцам звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72 часов, если норма радиации в воде будет превышена более чем в 3 раза. "Также людей призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой. Конечно, это ложь. В случае реальной опасности - сообщения будут идти по всем каналам одновременно", - подчеркнул губернатор. Развожаев заверил, что Севастополю ничего не грозит, в городе все спокойно. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876523424.html
севастополь
украина
россия
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происшествия, севастополь, украина, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), каховская гэс, херсонская область
Происшествия, Севастополь, Украина, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Каховская ГЭС, Херсонская область
ЦИПСО пытаются посеять в Севастополе панику, заявил Развожаев

Развожаев: ЦИПСО пытаются посеять в Севастополе панику на фоне разрушения Каховской ГЭС

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Михаил Развожаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о попытках Украины на фоне разрушения Каховской ГЭС посеять в городе панику через вбросы ложной информации.
"ЦИПСО (центры информационно-психологических спецопераций, подразделение ВСУ по осуществлению кибератак – ред.) начинают выжимать из ситуации с Каховской ГЭС всё и в лучших традициях сеять ложь и панику. Звонят с разных телефонов севастопольцам, представляются МЧС", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
Ситуация с подтоплением в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Власти рассказали о ситуации в Новой Каховке после разрушения ГЭС
Вчера, 16:49
По его словам, севастопольцам звонят с целью информирования о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72 часов, если норма радиации в воде будет превышена более чем в 3 раза. "Также людей призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой. Конечно, это ложь. В случае реальной опасности - сообщения будут идти по всем каналам одновременно", - подчеркнул губернатор.
Развожаев заверил, что Севастополю ничего не грозит, в городе все спокойно.
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
"Посмотрите, что творится за окном": последствия подрыва Каховской ГЭС
© Администрация города

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

Затопленный центр Новой Каховки

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9
© Фото : администрация Новокаховского городского округа

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

Ситуация с подтоплением в Новой Каховке

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9
© AFP 2023 / Sergiy Dollar

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9
© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

Частично затопленный район после обстрела ВСУ Каховской ГЭС

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9

Украинские войска в ночь на вторник нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Предположительно, обстрел вели из РСЗО "Ольха".

© Администрация города
1 из 9

На плотине снесло задвижки, но сама дамба не пострадала. Начался нерегулируемый сброс воды.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
2 из 9

В Новой Каховке вода поднялась на десять метров, в Днепрянах — на восемь метров, в Корсунке — на 5,3 метра. Такой уровень продержится около 72 часов.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
3 из 9

В зону возможного подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, где живут около 22 тысяч человек.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
4 из 9

На территории Новокаховского городского округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации.

© Фото : администрация Новокаховского городского округа
5 из 9

"Посмотрите, что творится за окном: город (Новая Каховка. — Прим. ред.) затоплен", — сказал в телеэфире глава округа Владимир Леонтьев.

6 из 9

Власти Херсонской области готовят эвакуацию населения Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов.

© AFP 2023 / Sergiy Dollar
7 из 9

Что касается ГЭС, то, по словам Владимира Леонтьева, отремонтировать ее невозможно. Станцию нужно будет отстраивать заново.

© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
8 из 9

После разрушения плотины СК возбудил уголовное дело. Следователям предстоит выяснить детали случившегося и установить размер нанесенного ущерба.

© AFP 2023 / OLEG TUCHYNSKY
9 из 9
 
ПроисшествияСевастопольУкраинаРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Каховская ГЭСХерсонская область
 
 
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