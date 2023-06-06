https://ria.ru/20230606/pamyatniki-1876546406.html

В Ярославской области займутся бесхозными домами-памятниками

В Ярославской области займутся бесхозными домами-памятниками - РИА Новости, 06.06.2023

В Ярославской области займутся бесхозными домами-памятниками

Бесхозные объекты культурного наследия в Ярославской области оформят в муниципальную собственность, чтобы затем ввести в хозяйственный оборот, сообщает... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:59

2023-06-06T17:59

2023-06-06T17:59

ярославская область

ярославская область

тутаев

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Бесхозные объекты культурного наследия в Ярославской области оформят в муниципальную собственность, чтобы затем ввести в хозяйственный оборот, сообщает областное правительство. Сообщается, что губернатор Михаил Евраев провел заседание областного правительства, на котором рассмотрели вопрос приватизации муниципального имущества. Глава региона отметил, что продажа приватизированного имущества – это не только дополнительные доходы для бюджетов муниципальных образований, но и повышение их экономической активности. "Мы понимаем, что за счет этих дополнительных доходов мы сможем сделать значительно больше для жителей: отремонтировать больше дорог, социальных объектов, поликлиник, учреждений культуры. Но в первую очередь программа приватизации важна, потому что это вовлечение в хозяйственный оборот тех зданий, которые сейчас простаивают и не приносят никакой экономической пользы", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев добавил, что начиная использовать ранее бесхозные здания, регион получает рабочие места, благоустроенные объекты и увеличение налоговых поступлений в областной и местные бюджеты. На заседании отдельно остановились на необходимости вовлечения в муниципальную собственность объектов культурного наследия. По данным областного правительства, на сегодняшний день на территории Ярославской области насчитывается 892 бесхозных здания такой категории. "Наша задача сейчас оформить бесхозные объекты. Данную работу необходимо завершить до конца 2023 года и далее перейти ко второму этапу по вовлечению в хозяйственный оборот. На сегодня сложная ситуация в Некрасовском районе, где 249 бесхозяйных объектов культурного наследия, в Тутаеве – 187, в Тутаевском районе – 94", - цитирует пресс-служба областного правительства зампредседателя правительства региона – директора департамента имущественных и земельных отношений Дениса Хохрякова. Глава региона попросил глав муниципальных администраций взять под личный контроль решение поставленных задач.

https://ria.ru/20230605/datchiki-1876317041.html

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ярославская область, тутаев, михаил евраев