Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области займутся бесхозными домами-памятниками - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
17:59 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/pamyatniki-1876546406.html
В Ярославской области займутся бесхозными домами-памятниками
В Ярославской области займутся бесхозными домами-памятниками - РИА Новости, 06.06.2023
В Ярославской области займутся бесхозными домами-памятниками
Бесхозные объекты культурного наследия в Ярославской области оформят в муниципальную собственность, чтобы затем ввести в хозяйственный оборот, сообщает... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:59
2023-06-06T17:59
ярославская область
ярославская область
тутаев
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874435254_28:0:3669:2048_1920x0_80_0_0_1fd2365ac33e189749c03ffaacd0b8ce.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Бесхозные объекты культурного наследия в Ярославской области оформят в муниципальную собственность, чтобы затем ввести в хозяйственный оборот, сообщает областное правительство. Сообщается, что губернатор Михаил Евраев провел заседание областного правительства, на котором рассмотрели вопрос приватизации муниципального имущества. Глава региона отметил, что продажа приватизированного имущества – это не только дополнительные доходы для бюджетов муниципальных образований, но и повышение их экономической активности. "Мы понимаем, что за счет этих дополнительных доходов мы сможем сделать значительно больше для жителей: отремонтировать больше дорог, социальных объектов, поликлиник, учреждений культуры. Но в первую очередь программа приватизации важна, потому что это вовлечение в хозяйственный оборот тех зданий, которые сейчас простаивают и не приносят никакой экономической пользы", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Михаил Евраев добавил, что начиная использовать ранее бесхозные здания, регион получает рабочие места, благоустроенные объекты и увеличение налоговых поступлений в областной и местные бюджеты. На заседании отдельно остановились на необходимости вовлечения в муниципальную собственность объектов культурного наследия. По данным областного правительства, на сегодняшний день на территории Ярославской области насчитывается 892 бесхозных здания такой категории. "Наша задача сейчас оформить бесхозные объекты. Данную работу необходимо завершить до конца 2023 года и далее перейти ко второму этапу по вовлечению в хозяйственный оборот. На сегодня сложная ситуация в Некрасовском районе, где 249 бесхозяйных объектов культурного наследия, в Тутаеве – 187, в Тутаевском районе – 94", - цитирует пресс-служба областного правительства зампредседателя правительства региона – директора департамента имущественных и земельных отношений Дениса Хохрякова. Глава региона попросил глав муниципальных администраций взять под личный контроль решение поставленных задач.
https://ria.ru/20230605/datchiki-1876317041.html
https://ria.ru/20230604/vzmore-1876052706.html
ярославская область
тутаев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874435254_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_891bb9a357a31ef932b9cde3ba71ac7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, тутаев, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Тутаев, Михаил Евраев
В Ярославской области займутся бесхозными домами-памятниками

Власти Ярославской области займутся бесхозными домами-памятниками

© iStock.com / bbsferrariВид на Ярославскую область
Вид на Ярославскую область - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© iStock.com / bbsferrari
Вид на Ярославскую область. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Бесхозные объекты культурного наследия в Ярославской области оформят в муниципальную собственность, чтобы затем ввести в хозяйственный оборот, сообщает областное правительство.
Сообщается, что губернатор Михаил Евраев провел заседание областного правительства, на котором рассмотрели вопрос приватизации муниципального имущества.
Девушка измеряет уровень сахара в крови - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Диабетиков до 23 лет в Ярославской области обеспечат бесплатными датчиками
5 июня, 20:27
Глава региона отметил, что продажа приватизированного имущества – это не только дополнительные доходы для бюджетов муниципальных образований, но и повышение их экономической активности.
"Мы понимаем, что за счет этих дополнительных доходов мы сможем сделать значительно больше для жителей: отремонтировать больше дорог, социальных объектов, поликлиник, учреждений культуры. Но в первую очередь программа приватизации важна, потому что это вовлечение в хозяйственный оборот тех зданий, которые сейчас простаивают и не приносят никакой экономической пользы", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Михаил Евраев добавил, что начиная использовать ранее бесхозные здания, регион получает рабочие места, благоустроенные объекты и увеличение налоговых поступлений в областной и местные бюджеты.
На заседании отдельно остановились на необходимости вовлечения в муниципальную собственность объектов культурного наследия. По данным областного правительства, на сегодняшний день на территории Ярославской области насчитывается 892 бесхозных здания такой категории.
"Наша задача сейчас оформить бесхозные объекты. Данную работу необходимо завершить до конца 2023 года и далее перейти ко второму этапу по вовлечению в хозяйственный оборот. На сегодня сложная ситуация в Некрасовском районе, где 249 бесхозяйных объектов культурного наследия, в Тутаеве – 187, в Тутаевском районе – 94", - цитирует пресс-служба областного правительства зампредседателя правительства региона – директора департамента имущественных и земельных отношений Дениса Хохрякова.
Глава региона попросил глав муниципальных администраций взять под личный контроль решение поставленных задач.
Вид на город Рыбинск - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
Турпроект "Ярославское взморье" активно развивается под Рыбинском
4 июня, 11:05
 
Ярославская областьЯрославская областьТутаевМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала