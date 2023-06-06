https://ria.ru/20230606/pamyatnik-1876481780.html

Памятник "Защитникам правопорядка и закона" открыли в Твери

Памятник "Защитникам правопорядка и закона" открыли в Твери - РИА Новости, 06.06.2023

Памятник "Защитникам правопорядка и закона" открыли в Твери

Церемония открытия памятника "Защитникам правопорядка и закона" прошла в Твери у здания регионального управления МВД, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:40

2023-06-06T14:40

2023-06-06T14:40

тверская область

игорь руденя

тверь

тверская область

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ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Церемония открытия памятника "Защитникам правопорядка и закона" прошла в Твери у здания регионального управления МВД, сообщает пресс-служба правительства области.Событие приурочено к 305-летию со дня образования российской полиции, которое отмечалось 5 июня."Открывая памятник защитникам правопорядка и закона, мы отдаем дань глубокой благодарности многим поколениям сотрудников отечественной правоохранительной системы. В органах внутренних дел нашей страны всегда служили настоящие профессионалы, готовые выйти навстречу любой опасности, пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить наших граждан. Именно такие люди героической судьбы создавали историю российской полиции и советской милиции, сформировали легендарные традиции верности долгу, мужества и патриотизма", - отметил во время церемонии открытия памятника губернатор региона Игорь Руденя.Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. К мемориалу у здания управления МВД России по Тверской области участники церемонии возложили цветы."Как подчеркнул Игорь Руденя, сегодня, когда наша страна вновь сражается с нацизмом, сотрудники органов внутренних дел Верхневолжья проявляют себя как настоящие защитники правопорядка. Противодействуют преступности, экстремизму и терроризму, вносят личный вклад в обеспечение безопасности государства, стабильного и уверенного развития Верхневолжья и всей страны", - отметили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, тверская область