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Памятник "Защитникам правопорядка и закона" открыли в Твери - РИА Новости, 06.06.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
14:40 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/pamyatnik-1876481780.html
Памятник "Защитникам правопорядка и закона" открыли в Твери
Памятник "Защитникам правопорядка и закона" открыли в Твери - РИА Новости, 06.06.2023
Памятник "Защитникам правопорядка и закона" открыли в Твери
Церемония открытия памятника "Защитникам правопорядка и закона" прошла в Твери у здания регионального управления МВД, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:40
2023-06-06T14:40
тверская область
игорь руденя
тверь
тверская область
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ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Церемония открытия памятника "Защитникам правопорядка и закона" прошла в Твери у здания регионального управления МВД, сообщает пресс-служба правительства области.Событие приурочено к 305-летию со дня образования российской полиции, которое отмечалось 5 июня."Открывая памятник защитникам правопорядка и закона, мы отдаем дань глубокой благодарности многим поколениям сотрудников отечественной правоохранительной системы. В органах внутренних дел нашей страны всегда служили настоящие профессионалы, готовые выйти навстречу любой опасности, пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить наших граждан. Именно такие люди героической судьбы создавали историю российской полиции и советской милиции, сформировали легендарные традиции верности долгу, мужества и патриотизма", - отметил во время церемонии открытия памятника губернатор региона Игорь Руденя.Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. К мемориалу у здания управления МВД России по Тверской области участники церемонии возложили цветы."Как подчеркнул Игорь Руденя, сегодня, когда наша страна вновь сражается с нацизмом, сотрудники органов внутренних дел Верхневолжья проявляют себя как настоящие защитники правопорядка. Противодействуют преступности, экстремизму и терроризму, вносят личный вклад в обеспечение безопасности государства, стабильного и уверенного развития Верхневолжья и всей страны", - отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверь, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Тверская область

Памятник "Защитникам правопорядка и закона" открыли в Твери

© Фото : Правительство Тверской области Памятник "Защитникам правопорядка и закона" открыли в Твери
Памятник Защитникам правопорядка и закона открыли в Твери - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Правительство Тверской области
Памятник "Защитникам правопорядка и закона" открыли в Твери
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ТВЕРЬ, 6 июн – РИА Новости. Церемония открытия памятника "Защитникам правопорядка и закона" прошла в Твери у здания регионального управления МВД, сообщает пресс-служба правительства области.
Событие приурочено к 305-летию со дня образования российской полиции, которое отмечалось 5 июня.
"Открывая памятник защитникам правопорядка и закона, мы отдаем дань глубокой благодарности многим поколениям сотрудников отечественной правоохранительной системы. В органах внутренних дел нашей страны всегда служили настоящие профессионалы, готовые выйти навстречу любой опасности, пожертвовать своей жизнью, чтобы защитить наших граждан. Именно такие люди героической судьбы создавали историю российской полиции и советской милиции, сформировали легендарные традиции верности долгу, мужества и патриотизма", - отметил во время церемонии открытия памятника губернатор региона Игорь Руденя.
Собравшиеся почтили минутой молчания память сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебного долга. К мемориалу у здания управления МВД России по Тверской области участники церемонии возложили цветы.
"Как подчеркнул Игорь Руденя, сегодня, когда наша страна вновь сражается с нацизмом, сотрудники органов внутренних дел Верхневолжья проявляют себя как настоящие защитники правопорядка. Противодействуют преступности, экстремизму и терроризму, вносят личный вклад в обеспечение безопасности государства, стабильного и уверенного развития Верхневолжья и всей страны", - отметили в пресс-службе.
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