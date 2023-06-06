https://ria.ru/20230606/palladaty-1876218197.html

Зависит от России. Ученые назвали металл будущего

Зависит от России. Ученые назвали металл будущего - РИА Новости, 06.06.2023

Зависит от России. Ученые назвали металл будущего

Новое поколение сверхпроводников, которые так нужны во многих высокотехнологичных отраслях, будет на основе соединений палладия, сообщают исследователи. России... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:00

2023-06-06T08:00

2023-06-06T11:56

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физика

химия

технологии

россия

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Новое поколение сверхпроводников, которые так нужны во многих высокотехнологичных отраслях, будет на основе соединений палладия, сообщают исследователи. России это выгодно — в стране большая часть мировых запасов этого редкого и дорогого металла, а также почти половина всей его добычи.Нулевое сопротивлениеВ 1911-м голландский физик Камерлинг-Оннес обнаружил, что электрическое сопротивление твердой ртути при охлаждении в жидком гелии до 4,1 Кельвина (минус 269 градусов Цельсия) резко падает до нуля. Это был первый официально зафиксированный случай сверхпроводимости.Вскоре выявили еще несколько сверхпроводников. Температура перехода (Тс) у всех была экстремально низкой, близкой к абсолютному нулю.В 1986-м сотрудники научного подразделения корпорации IBM Карл Мюллер и Георг Беднорц открыли материал с Тс в 30 Кельвинов — купрат лантана и бария. Им присудили за это Нобелевскую премию по физике.Главная гонка современной физикиВ промышленности приборы и провода охлаждают жидким азотом, который закипает при 77 Кельвинах. Сверхпроводники с Тс выше этого значения называют высокотемпературными (ВТСП).В 1990-х получили целый ряд соединений из группы купратов с Тс 130-150 Кельвинов. Самый известный — BSCCO, или, как его называют физики, "биско", состоящий из слоев оксидов висмута, стронция, меди и чистого кальция.ВТСП уже применяют в системах передачи энергии без потерь, бесконтактных высокоскоростных поездах, сверхсильных магнитах для ускорителей и термоядерных реакторах, суперпроизводительных микрочипах, сверхточных аппаратах медицинской диагностики, двигателях для межпланетных космических кораблей. Из BSCCO, например, сделаны десятки километров проводов в Большом адронном коллайдере в ЦЕРН.За все более высокотемпературными сверхпроводниками развернулась настоящая гонка. Сверхпроводимость при комнатной температуре и обычных давлениях могла бы в корне изменить технологии, энергетику. Однако пока ни одного такого соединения не нашли.Купраты, никелатыКупраты — это сложные соединения на основе оксидов меди, в обычных условиях практически не проводящие электрический ток, то есть изоляторы.Их выделили в отдельную группу "странных металлов", или сверхпроводящих полуметаллов. Считается, что для описания поведения электронов в них нужно применять квантовые принципы, некоторые исследователи даже видят в купратах особое состояние материи.Физики Корнельского университета и Института Флэтайрон в Нью-Йорке в 2020-м с помощью квантовых вычислений построили цифровую модель "странных металлов", показав, что купраты — это нечто среднее между классическими металлами с подвижными электронами и диэлектриками, в которых электроны занимают фиксированные позиции.В 1999-м российский ученый Владимир Анисимов с коллегами предположил, что никелаты — комплексные соединения на основе оксида никеля — также могут обладать высокотемпературной сверхпроводимостью. Действительно, впоследствии обнаружили несколько никельсодержащих ВТСП.Одно время даже говорили о вступлении в эру никелевых сверхпроводников. Но возникли проблемы. Во-первых, получение никелатов — чрезвычайно сложный процесс. Во-вторых, эти соединения, хоть и ближе по свойствам к металлам, менее стабильны, чем купраты. Это объясняется тем, что энергетические состояния электронов никеля выше, чем меди, поэтому они активнее вступают в различные взаимодействия.Эра палладияВ оптимальных ВТСП электроны должны взаимодействовать друг с другом сильнее, чем в купратах, но слабее, чем в никелатах. Физики из Японии и Австрии указали на соединения палладия — палладаты."Палладий находится на одну строчку ниже никеля в таблице Менделеева, — приводятся в пресс-релизе слова руководителя исследования Карстен Хелд из Института физики твердого тела Венского технического университета. — У палладия в среднем электроны находятся несколько дальше от ядра атома и друг от друга, поэтому электронное взаимодействие между ними слабее".У палладатов идеальная электронная конфигурация для высокотемпературной сверхпроводимости. Построив модель с такими переменными параметрами, как сила взаимодействия электронов, коэффициент заполнения и дисперсия энергии импульса, исследователи определили зону сверхпроводимости в палладатах и наметили два соединения с самой высокой Тс, около 100 Кельвинов: RbSr2PdO3 и (Ba0.5La0.5)2PdO2Cl2.Авторы работы надеются, что их коллеги-экспериментаторы синтезируют эти материалы и проверят их свойства в лаборатории."Результаты вычислений многообещающие, — отмечает профессор Хелд. — Если появится новый класс сверхпроводников, это продвинет вперед все исследования и позволит лучше понять сверхпроводимость в целом".Для России, располагающей крупнейшими в мире запасами палладия, это хорошая новость. Месторождения находятся в Норильском районе и на Кольском полуострове.Главная сфера применения палладия — в каталитических нейтрализаторах двигателей внутреннего сгорания автомобилей. Этот металл используют также в электронике, медицине, химической промышленности, при изготовлении ювелирных изделий. Благодаря ВТСП на основе палладатов спрос на него может резко вырасти."Это сформирует фактически новую сферу потребления палладия объемом до 100 тонн в год, — отмечает промышленный эксперт, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. — Россия способна занять 20-30% мирового рынка ВТСП".Трудность в том, что палладий очень редкий и дорогой. Цена — две тысячи долларов за унцию (около 31 грамма) и добыча — не миллионы тонн, как у меди и никеля, а около 250 в год.

https://ria.ru/20200909/kupraty-1576928543.html

россия

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2023

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

физика, химия, технологии, россия