https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876434994.html

В Чувашии зафиксировали первый случай отравления напитком "Мистер Сидр"

В Чувашии зафиксировали первый случай отравления напитком "Мистер Сидр" - РИА Новости, 06.06.2023

В Чувашии зафиксировали первый случай отравления напитком "Мистер Сидр"

Первый случай отравления напитком "Мистер Сидр" зафиксирован в Чувашии, пострадавшему оказывается медицинская помощь, сообщает Роспотребнадзор региона. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:18

2023-06-06T12:18

2023-06-06T12:26

массовое отравление сидром в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

самарская область

ульяновская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Первый случай отравления напитком "Мистер Сидр" зафиксирован в Чувашии, пострадавшему оказывается медицинская помощь, сообщает Роспотребнадзор региона."В Управление Роспотребнадзора поступила информация о случае отравления, связанном с употреблением пивного напитка "Мистер Сидр", изготовленного на территории Самарской области… Всего на территории области зарегистрирован 1 случай отправления указанным пивным напитком (в городе Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Начато санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин произошедшего, принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.Управление Роспотребнадзора по Чувашии призывает не употреблять пивной напиток "Мистер Сидр" до выяснения всех обстоятельств.Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.

https://ria.ru/20230606/sidr-1876402057.html

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массовое отравление сидром в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)