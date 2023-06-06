https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876434994.html
В Чувашии зафиксировали первый случай отравления напитком "Мистер Сидр"
В Чувашии зафиксировали первый случай отравления напитком "Мистер Сидр" - РИА Новости, 06.06.2023
В Чувашии зафиксировали первый случай отравления напитком "Мистер Сидр"
Первый случай отравления напитком "Мистер Сидр" зафиксирован в Чувашии, пострадавшему оказывается медицинская помощь, сообщает Роспотребнадзор региона. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:18
2023-06-06T12:18
2023-06-06T12:26
массовое отравление сидром в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
самарская область
ульяновская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Первый случай отравления напитком "Мистер Сидр" зафиксирован в Чувашии, пострадавшему оказывается медицинская помощь, сообщает Роспотребнадзор региона."В Управление Роспотребнадзора поступила информация о случае отравления, связанном с употреблением пивного напитка "Мистер Сидр", изготовленного на территории Самарской области… Всего на территории области зарегистрирован 1 случай отправления указанным пивным напитком (в городе Алатыре), пострадавшему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.Начато санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин произошедшего, принимаются меры по выявлению и изъятию продукции из оборота.Управление Роспотребнадзора по Чувашии призывает не употреблять пивной напиток "Мистер Сидр" до выяснения всех обстоятельств.Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в Главное следственное управление СК РФ.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876402057.html
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массовое отравление сидром в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), самарская область, ульяновская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Массовое отравление сидром в России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Самарская область, Ульяновская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии зафиксировали первый случай отравления напитком "Мистер Сидр"
Роспотребнадзор: в Чувашии зафиксировали первый случай отравления напитком "Мистер Сидр"