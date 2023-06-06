Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Индонезии выразил надежду на улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/otnosheniya-1876605358.html
Министр обороны Индонезии выразил надежду на улучшение отношений с Россией
Министр обороны Индонезии выразил надежду на улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 06.06.2023
Министр обороны Индонезии выразил надежду на улучшение отношений с Россией
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией и дальнейшую активизацию оборонного сотрудничества. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T23:37
2023-06-06T23:37
в мире
россия
москва
владимир зеленский
прабово субианто
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875909744_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_c538bbc12ca3763f780605e2619ce025.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией и дальнейшую активизацию оборонного сотрудничества. Ранее Субианто провел переговоры в Джакарте с послом России Людмилой Воробьевой. "Принял посла России в Индонезии Воробьеву Людмилу Георгиевну. На этой встрече мы долго обсуждали сотрудничество наших стран, особенно в области обороны, военного партнерства и увеличения технического оборудования сил армии. Надеемся, что отношения между двумя странами, которые установились уже довольно давно, смогут и дальше улучшаться", - написал министр в соцсетях. Министр обороны Индонезии Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230601/aes-1875523489.html
https://ria.ru/20230606/indoneziya-1876402884.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875909744_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_4f08b54d372d52ab307488651acb4ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, владимир зеленский, прабово субианто, украина, дмитрий песков
В мире, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Прабово Субианто, Украина, Дмитрий Песков
Министр обороны Индонезии выразил надежду на улучшение отношений с Россией

Министр обороны Индонезии Субианто выразил надежду на улучшение отношений с Россией

© AP Photo / Vincent ThianМинистр обороны Индонезии Прабово Субианто
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Vincent Thian
Министр обороны Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией и дальнейшую активизацию оборонного сотрудничества.
Ранее Субианто провел переговоры в Джакарте с послом России Людмилой Воробьевой.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
Индонезия намерена приступить к проекту плавучих АЭС с Россией
1 июня, 13:39
"Принял посла России в Индонезии Воробьеву Людмилу Георгиевну. На этой встрече мы долго обсуждали сотрудничество наших стран, особенно в области обороны, военного партнерства и увеличения технического оборудования сил армии. Надеемся, что отношения между двумя странами, которые установились уже довольно давно, смогут и дальше улучшаться", - написал министр в соцсетях.
Министр обороны Индонезии Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Cовместные российско-индонезийские военные учения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Россия ценит усилия Индонезии по мирной инициативе, заявили в посольстве
Вчера, 10:45
 
В миреРоссияМоскваВладимир ЗеленскийПрабово СубиантоУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала