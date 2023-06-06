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Министр обороны Индонезии выразил надежду на улучшение отношений с Россией

Министр обороны Индонезии выразил надежду на улучшение отношений с Россией - РИА Новости, 06.06.2023

Министр обороны Индонезии выразил надежду на улучшение отношений с Россией

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией и дальнейшую активизацию оборонного сотрудничества. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T23:37

2023-06-06T23:37

2023-06-06T23:37

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией и дальнейшую активизацию оборонного сотрудничества. Ранее Субианто провел переговоры в Джакарте с послом России Людмилой Воробьевой. "Принял посла России в Индонезии Воробьеву Людмилу Георгиевну. На этой встрече мы долго обсуждали сотрудничество наших стран, особенно в области обороны, военного партнерства и увеличения технического оборудования сил армии. Надеемся, что отношения между двумя странами, которые установились уже довольно давно, смогут и дальше улучшаться", - написал министр в соцсетях. Министр обороны Индонезии Субианто в минувшие выходные на международном форуме в Сингапуре озвучил план урегулирования на Украине по "корейскому сценарию", подразумевающий также создание демилитаризованной зоны и ввод миротворцев ООН. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230601/aes-1875523489.html

https://ria.ru/20230606/indoneziya-1876402884.html

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в мире, россия, москва, владимир зеленский, прабово субианто, украина, дмитрий песков