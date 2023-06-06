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Запад не обращался к Киеву с вопросами об оружии в России, заявил Зеленский - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:04 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/oruzhie-1876595699.html
Запад не обращался к Киеву с вопросами об оружии в России, заявил Зеленский
Запад не обращался к Киеву с вопросами об оружии в России, заявил Зеленский - РИА Новости, 06.06.2023
Запад не обращался к Киеву с вопросами об оружии в России, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что никто из стран Запада не обращался к нему по поводу применения в России предоставленного Киеву западного оружия - по его словам,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T22:04
2023-06-06T22:04
специальная военная операция на украине
россия
украина
белгородская область
александр де кроо
владимир зеленский
нато
сергей лавров
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что никто из стран Запада не обращался к нему по поводу применения в России предоставленного Киеву западного оружия - по его словам, Украина не применяет это оружие на российской территории. Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательная группой. "Мы не используем (западное) оружие на территории России, поэтому ко мне никто (из западных стран) не обращается", - сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, обращался ли к нему кто-то из стран Запада по поводу применения западного оружия на российской территории. Пресс-конференцию транслировала общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное"). В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Газета Washington Post сообщала, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии. В частности, они применяли винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется вооруженными силами США и западных стран. По информации, полученной изданием от американских наемников, воюющих на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
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россия, украина, белгородская область, александр де кроо, владимир зеленский, нато, сергей лавров, следственный комитет россии (ск рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Белгородская область, Александр де Кроо, Владимир Зеленский, НАТО, Сергей Лавров, Следственный комитет России (СК РФ), В мире
Запад не обращался к Киеву с вопросами об оружии в России, заявил Зеленский

Зеленский: Запад не обращался к Киев по поводу применения в России своего оружия

© Минобороны РоссииПоврежденная техника с места уничтожения ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника с места уничтожения ДРГ в Белгородской области
© Минобороны России
Поврежденная техника с места уничтожения ДРГ в Белгородской области
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что никто из стран Запада не обращался к нему по поводу применения в России предоставленного Киеву западного оружия - по его словам, Украина не применяет это оружие на российской территории.
Ранее премьер Бельгии Александр де Кроо поручил спецслужбам прояснить вопрос использования бельгийского оружия в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательная группой.
«
"Мы не используем (западное) оружие на территории России, поэтому ко мне никто (из западных стран) не обращается", - сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, обращался ли к нему кто-то из стран Запада по поводу применения западного оружия на российской территории. Пресс-конференцию транслировала общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное").
В конце мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. Позже Минобороны РФ объявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. Вечером того же дня режим КТО отменили. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
Газета Washington Post сообщала, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии. В частности, они применяли винтовки производства Бельгии и Чехии и по крайней мере один противотанковый комплекс АТ-4, который используется вооруженными силами США и западных стран. По информации, полученной изданием от американских наемников, воюющих на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются украинским военным и боевикам. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБелгородская областьАлександр де КрооВладимир ЗеленскийНАТОСергей ЛавровСледственный комитет России (СК РФ)В мире
 
 
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