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Запад принуждал голосовать в ООН против Белоруссии, заявил постпред Рыбаков - РИА Новости, 06.06.2023
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19:35 06.06.2023 (обновлено: 20:18 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/oon-1876574287.html
Запад принуждал голосовать в ООН против Белоруссии, заявил постпред Рыбаков
Запад принуждал голосовать в ООН против Белоруссии, заявил постпред Рыбаков - РИА Новости, 06.06.2023
Запад принуждал голосовать в ООН против Белоруссии, заявил постпред Рыбаков
Во время выборов непостоянных членов Совета Безопасности ООН на страны оказывалось давление с принуждением не голосовать за Белоруссию, заявил журналистам... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:35
2023-06-06T20:18
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Во время выборов непостоянных членов Совета Безопасности ООН на страны оказывалось давление с принуждением не голосовать за Белоруссию, заявил журналистам постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.Белоруссия не попала в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2024-2025 годы. На выборах, состоявшихся в Генассамблее ООН во вторник, бывшая советская республика уступила Словении. За Белоруссию проголосовали 38 государств, за Словению - 153."Мы разочарованы результатами выборов. Дело в том, что вся наша предвыборная кампания происходила в чрезвычайно сложных условиях, под очень большим давлением со стороны коллективного Запада. Мы абсолютно точно знаем факты принуждения к голосованию за Словению. Конкретной стране говорилось: если вы проголосуете за Беларусь, мы полностью отрежем финансирование", - приводит агентство Белта слова Рыбакова.Дипломат пояснил, что Словения принимала решение выдвигаться в непостоянные члены Совбеза ООН под давлением Евросоюза и США. По его словам, в восточноевропейской группе стран график выборов расписан до 2052 года."Я лично разговаривал с послами восточноевропейских государств, которые рассказывали, что к их столицам обращались с настойчивой просьбой выдвинуть свою кандидатуру против Беларуси. Эти страны сумели отказаться. Словения не сумела. Мы при этом никогда не вели антисловенскую кампанию. Мы не считаем, что это суверенное решение Словении. Это решение коллективного Запада. Просто Словения та страна, на которую выпал жребий, чтобы составить искусственную, политизированную конкуренцию Беларуси", - отметил Рыбаков.
https://ria.ru/20230606/gonkong-1876320646.html
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в мире, белоруссия, валентин рыбаков, оон, генеральная ассамблея оон, словения
В мире, Белоруссия, Валентин Рыбаков, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Словения
Запад принуждал голосовать в ООН против Белоруссии, заявил постпред Рыбаков

Постпред Белоруссии Рыбаков: Запад принуждал страны не голосовать в ООН за Минск

© UN Photo/Manuel ElíasПостоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков
© UN Photo/Manuel Elías
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Во время выборов непостоянных членов Совета Безопасности ООН на страны оказывалось давление с принуждением не голосовать за Белоруссию, заявил журналистам постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков.
Белоруссия не попала в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2024-2025 годы. На выборах, состоявшихся в Генассамблее ООН во вторник, бывшая советская республика уступила Словении. За Белоруссию проголосовали 38 государств, за Словению - 153.
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"Мы разочарованы результатами выборов. Дело в том, что вся наша предвыборная кампания происходила в чрезвычайно сложных условиях, под очень большим давлением со стороны коллективного Запада. Мы абсолютно точно знаем факты принуждения к голосованию за Словению. Конкретной стране говорилось: если вы проголосуете за Беларусь, мы полностью отрежем финансирование", - приводит агентство Белта слова Рыбакова.
Дипломат пояснил, что Словения принимала решение выдвигаться в непостоянные члены Совбеза ООН под давлением Евросоюза и США. По его словам, в восточноевропейской группе стран график выборов расписан до 2052 года.
"Я лично разговаривал с послами восточноевропейских государств, которые рассказывали, что к их столицам обращались с настойчивой просьбой выдвинуть свою кандидатуру против Беларуси. Эти страны сумели отказаться. Словения не сумела. Мы при этом никогда не вели антисловенскую кампанию. Мы не считаем, что это суверенное решение Словении. Это решение коллективного Запада. Просто Словения та страна, на которую выпал жребий, чтобы составить искусственную, политизированную конкуренцию Беларуси", - отметил Рыбаков.
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