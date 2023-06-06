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В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН - РИА Новости, 06.06.2023
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18:52 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/oon-1876564525.html
В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН
В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН - РИА Новости, 06.06.2023
В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН
Неизбрание Белоруссии в Совет безопасности ООН не снизит ее активность во всемирной организации, заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:52
2023-06-06T18:52
в мире
белоруссия
словения
совет безопасности оон
оон
генеральная ассамблея оон
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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Неизбрание Белоруссии в Совет безопасности ООН не снизит ее активность во всемирной организации, заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. Белоруссия не попала в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2024-2025 годы. На выборах, состоявшихся в Генассамблее ООН во вторник, бывшая советская республика уступила Словении. За Белоруссию проголосовали 38 государств, за Словению - 153. "Мы благодарны всем государствам, которые нас поддержали, не поддавшись на попытки манипулирования процедурой выборов. Нынешнее неизбрание не снизит динамики нашей активности в организации. Мы продолжим работу по подготовке к участию в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется в сентябре этого года, и во всех сопутствующих мероприятиях высокого уровня", - приводит слова Глаза белорусское агентство Белта. Пресс-секретарь белорусского МИД также подчеркнул, что Минск будет продолжать продвигать внешнеполитические инициативы, которые давно и широко известны в ООН.
https://ria.ru/20230603/lavrov-1875930860.html
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в мире, белоруссия, словения, совет безопасности оон, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Белоруссия, Словения, Совет Безопасности ООН, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН

МИД Белоруссии: отсутствие Минска в СБ ООН снизит его активность в организации

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Неизбрание Белоруссии в Совет безопасности ООН не снизит ее активность во всемирной организации, заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.
Белоруссия не попала в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2024-2025 годы. На выборах, состоявшихся в Генассамблее ООН во вторник, бывшая советская республика уступила Словении. За Белоруссию проголосовали 38 государств, за Словению - 153.
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"Мы благодарны всем государствам, которые нас поддержали, не поддавшись на попытки манипулирования процедурой выборов. Нынешнее неизбрание не снизит динамики нашей активности в организации. Мы продолжим работу по подготовке к участию в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется в сентябре этого года, и во всех сопутствующих мероприятиях высокого уровня", - приводит слова Глаза белорусское агентство Белта.
Пресс-секретарь белорусского МИД также подчеркнул, что Минск будет продолжать продвигать внешнеполитические инициативы, которые давно и широко известны в ООН.
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В миреБелоруссияСловенияСовет Безопасности ООНООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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