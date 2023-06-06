https://ria.ru/20230606/oon-1876564525.html

В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН

В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН - РИА Новости, 06.06.2023

В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН

Неизбрание Белоруссии в Совет безопасности ООН не снизит ее активность во всемирной организации, заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:52

2023-06-06T18:52

2023-06-06T18:52

в мире

белоруссия

словения

совет безопасности оон

оон

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МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Неизбрание Белоруссии в Совет безопасности ООН не снизит ее активность во всемирной организации, заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. Белоруссия не попала в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2024-2025 годы. На выборах, состоявшихся в Генассамблее ООН во вторник, бывшая советская республика уступила Словении. За Белоруссию проголосовали 38 государств, за Словению - 153. "Мы благодарны всем государствам, которые нас поддержали, не поддавшись на попытки манипулирования процедурой выборов. Нынешнее неизбрание не снизит динамики нашей активности в организации. Мы продолжим работу по подготовке к участию в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется в сентябре этого года, и во всех сопутствующих мероприятиях высокого уровня", - приводит слова Глаза белорусское агентство Белта. Пресс-секретарь белорусского МИД также подчеркнул, что Минск будет продолжать продвигать внешнеполитические инициативы, которые давно и широко известны в ООН.

https://ria.ru/20230603/lavrov-1875930860.html

https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876529439.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, словения, совет безопасности оон, оон, генеральная ассамблея оон