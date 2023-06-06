https://ria.ru/20230606/oon-1876564525.html
В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН
В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН - РИА Новости, 06.06.2023
В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН
Неизбрание Белоруссии в Совет безопасности ООН не снизит ее активность во всемирной организации, заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:52
2023-06-06T18:52
2023-06-06T18:52
в мире
белоруссия
словения
совет безопасности оон
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg
МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Неизбрание Белоруссии в Совет безопасности ООН не снизит ее активность во всемирной организации, заявил журналистам пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз. Белоруссия не попала в состав непостоянных членов Совбеза ООН на 2024-2025 годы. На выборах, состоявшихся в Генассамблее ООН во вторник, бывшая советская республика уступила Словении. За Белоруссию проголосовали 38 государств, за Словению - 153. "Мы благодарны всем государствам, которые нас поддержали, не поддавшись на попытки манипулирования процедурой выборов. Нынешнее неизбрание не снизит динамики нашей активности в организации. Мы продолжим работу по подготовке к участию в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется в сентябре этого года, и во всех сопутствующих мероприятиях высокого уровня", - приводит слова Глаза белорусское агентство Белта. Пресс-секретарь белорусского МИД также подчеркнул, что Минск будет продолжать продвигать внешнеполитические инициативы, которые давно и широко известны в ООН.
https://ria.ru/20230603/lavrov-1875930860.html
https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876529439.html
белоруссия
словения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_345:154:2733:1945_1920x0_80_0_0_baa8ab766b63379a3b51cf6a65154649.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, словения, совет безопасности оон, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Белоруссия, Словения, Совет Безопасности ООН, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
В МИД Белоруссии прокомментировали неизбрание страны в СБ ООН
МИД Белоруссии: отсутствие Минска в СБ ООН снизит его активность в организации