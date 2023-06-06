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Жительница Перми пожаловалась на обыск по делу "Мемориала"* - РИА Новости, 06.06.2023
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14:40 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/obysk-1876481637.html
Жительница Перми пожаловалась на обыск по делу "Мемориала"*
Жительница Перми пожаловалась на обыск по делу "Мемориала"* - РИА Новости, 06.06.2023
Жительница Перми пожаловалась на обыск по делу "Мемориала"*
Правозащитница из Перми, у которой силовики проводили обыск по делу, связанному с "Мемориалом"*, пожаловалась в суд на необоснованность оперативных мероприятий, РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T14:40
2023-06-06T14:40
происшествия
пермь
пермский край
германия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Правозащитница из Перми, у которой силовики проводили обыск по делу, связанному с "Мемориалом"*, пожаловалась в суд на необоснованность оперативных мероприятий, сообщили РИА Новости в суде. Жалоба на постановление об обыске в Ленинский районный суд Перми в июне поступила от правозащитницы и журналистки Оксаны Асауленко. "Жалоба от О.В. Асауленко поступила с формулировкой "отсутствие оснований для обыска". Материал передан судье. Дата заседания не назначена", — рассказали в суде. У ряда пермских общественников в Перми 19 мая сотрудники УФСБ провели обыски по делу, которое касается попытки вывезти в Германию архивные документы "Мемориала", имеющие, по оценке федеральной службы безопасности, историческую ценность. Фигурантами дела являются экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* Роберт Латыпов и глава местного "Центра исторической памяти" Александр Чернышов. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявлял после обысков, что все общественники, у которых проводились оперативные мероприятия, имеют статус свидетелей. Ранее на проведенный 19 мая обыск пожаловалась член Общественной палаты Пермского края Надежда Агишева. Она указала, что УФСБ вело съемку в ее доме, что привело, по мнению заявительницы, к распространению сведений о частной жизни семьи, так как данное видео позднее появилось в СМИ. Суд отказал общественнице: представители управления ФСБ региона в судебном процессе объяснили, что видеосъемку проводили для фиксации проникновения в жилище, что допустимо, а сама процедура обыска не снималась, следовательно, как утверждал представитель ведомства, сведения частной жизни Агишевых не могли быть зафиксированы.*Общество признано в России иноагентом и ликвидировано
https://ria.ru/20230519/memorial-1872915081.html
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происшествия, пермь, пермский край, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Пермь, Пермский край, Германия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительница Перми пожаловалась на обыск по делу "Мемориала"*

Правозащитница из Перми пожаловалась в суд на обыск по связанному с "Мемориалом" делу

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Правозащитница из Перми, у которой силовики проводили обыск по делу, связанному с "Мемориалом"*, пожаловалась в суд на необоснованность оперативных мероприятий, сообщили РИА Новости в суде.
Жалоба на постановление об обыске в Ленинский районный суд Перми в июне поступила от правозащитницы и журналистки Оксаны Асауленко.
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19 мая, 13:48
"Жалоба от О.В. Асауленко поступила с формулировкой "отсутствие оснований для обыска". Материал передан судье. Дата заседания не назначена", — рассказали в суде.
У ряда пермских общественников в Перми 19 мая сотрудники УФСБ провели обыски по делу, которое касается попытки вывезти в Германию архивные документы "Мемориала", имеющие, по оценке федеральной службы безопасности, историческую ценность. Фигурантами дела являются экс-руководитель пермского отделения "Мемориала"* Роберт Латыпов и глава местного "Центра исторической памяти" Александр Чернышов. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко заявлял после обысков, что все общественники, у которых проводились оперативные мероприятия, имеют статус свидетелей.
Ранее на проведенный 19 мая обыск пожаловалась член Общественной палаты Пермского края Надежда Агишева. Она указала, что УФСБ вело съемку в ее доме, что привело, по мнению заявительницы, к распространению сведений о частной жизни семьи, так как данное видео позднее появилось в СМИ. Суд отказал общественнице: представители управления ФСБ региона в судебном процессе объяснили, что видеосъемку проводили для фиксации проникновения в жилище, что допустимо, а сама процедура обыска не снималась, следовательно, как утверждал представитель ведомства, сведения частной жизни Агишевых не могли быть зафиксированы.
*Общество признано в России иноагентом и ликвидировано
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ПроисшествияПермьПермский крайГерманияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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