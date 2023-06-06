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Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Горловку и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:35
2023-06-06T10:35
2023-06-06T10:35
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из артиллерии Горловку и поселок Еленовка, выпустив в общей сложности 16 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в 8.50 и 9.10 мск было выпущено по пять снарядов такого же калибра по Центрально-Городскому району Горловки и поселку Еленовка, уточнили в ведомстве. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили 16 снарядов по Горловке и Еленовке