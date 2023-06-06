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Украинские войска выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:07 06.06.2023 (обновлено: 20:10 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/obstrel-1876579852.html
Украинские войска выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО
Украинские войска в 19.55 обстреляли Горловку, выпустив 13 ракет из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T20:07
2023-06-06T20:10
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
украина
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.55 обстреляли Горловку, выпустив 13 ракет из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено 13 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Украина
Украинские войска выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Фрагмент ракеты после обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 19.55 обстреляли Горловку, выпустив 13 ракет из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.55 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский и Калининский районы): выпущено 13 ракет из РСЗО", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияУкраина
 
 
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