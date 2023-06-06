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Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:12
2023-06-06T19:12
2023-06-06T19:12
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
кировский район
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.30 – населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.45 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска выпустили 20 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Кировский район расположен на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230606/vsu-1876559864.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Кировский район, Происшествия
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку