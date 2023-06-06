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Украинские войска продолжают хаотично обстреливать Херсонскую область
Украинские войска продолжают хаотично обстреливать Херсонскую область - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска продолжают хаотично обстреливать Херсонскую область
Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы населенных пунктов Херсонской области, сообщил в интервью врио губернатора Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:40
2023-06-06T17:40
2023-06-06T18:15
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
владимир леонтьев (новая каховка)
киев
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы населенных пунктов Херсонской области, сообщил в интервью врио губернатора Владимир Сальдо."ВСУ продолжают обстрелы, эти обстрелы носят более хаотичный характер, чем прицельный характер. Страдает инфраструктура. Но подчеркиваю: даже в таких условиях никто не собирается бросать свою родную землю", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, обстрел ведется с правобережья из иностранной техники. "В большей части, она уже западная", - отметил Сальдо.Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Украинские войска продолжают хаотично обстреливать Херсонскую область
Сальдо: ВСУ продолжают хаотичные обстрелы населенных пунктов Херсонской области