https://ria.ru/20230606/obstrel-1876539564.html

Украинские войска продолжают хаотично обстреливать Херсонскую область

Украинские войска продолжают хаотично обстреливать Херсонскую область - РИА Новости, 06.06.2023

Украинские войска продолжают хаотично обстреливать Херсонскую область

Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы населенных пунктов Херсонской области, сообщил в интервью врио губернатора Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:40

2023-06-06T17:40

2023-06-06T18:15

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

владимир леонтьев (новая каховка)

киев

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска продолжают хаотичные обстрелы населенных пунктов Херсонской области, сообщил в интервью врио губернатора Владимир Сальдо."ВСУ продолжают обстрелы, эти обстрелы носят более хаотичный характер, чем прицельный характер. Страдает инфраструктура. Но подчеркиваю: даже в таких условиях никто не собирается бросать свою родную землю", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, обстрел ведется с правобережья из иностранной техники. "В большей части, она уже западная", - отметил Сальдо.Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html

херсонская область

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), киев, вооруженные силы украины, происшествия