https://ria.ru/20230606/obstrel-1876434147.html

Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 06.06.2023

Украинские войска выпустили 20 снарядов по ДНР

Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:16

2023-06-06T12:16

2023-06-06T12:16

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

макеевка

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку, выпустив 20 снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:35 (совпадает с мск)- населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 9 снарядов калибром 152 мм; 11:35 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в опубликованном сообщении. Отмечается, что в 11.30 мск было выпущено шесть снарядов "натовского" калибра по Червоногвардейскому району Макеевки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230605/obstrel-1876332126.html

https://ria.ru/20230605/donetsk-1876326444.html

донецк

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, макеевка, сцкк, донецкая народная республика, происшествия