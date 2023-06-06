https://ria.ru/20230606/obstrel-1876432749.html

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 06.06.2023

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке

Украинские войска в 11.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:10

2023-06-06T12:10

2023-06-06T12:10

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.За пять минут до этого украинские войска подвергли обстрелу Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.

https://ria.ru/20230606/obstrel-1876371389.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия