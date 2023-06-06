https://ria.ru/20230606/obstrel-1876432749.html
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке
Украинские войска в 11.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:10
2023-06-06T12:10
2023-06-06T12:10
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.За пять минут до этого украинские войска подвергли обстрелу Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
https://ria.ru/20230606/obstrel-1876371389.html
макеевка
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Макеевке