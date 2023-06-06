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Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Донецку - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:48 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/obstrel-1876427292.html
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Донецку
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Донецку - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Донецку
Украинские войска в 11.20 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:48
2023-06-06T11:48
специальная военная операция на украине
макеевка
донецк
петровский район
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.20 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. В это же время украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. О последствиях в обоих случаях не сообщается. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230605/donetsk-1876326444.html
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макеевка, донецк, петровский район, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецк, Петровский район, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 11 снарядов по Макеевке и Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 11 натовских снарядов по Макеевке и Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и Петровскому району Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 11.20 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 11.20 – населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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В это же время украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. О последствиях в обоих случаях не сообщается.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкПетровский районСЦККПроисшествия
 
 
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