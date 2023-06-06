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Шебекинский городской округ за сутки обстреляли почти 500 раз - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:42 06.06.2023 (обновлено: 14:23 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/obstrel-1876425395.html
Шебекинский городской округ за сутки обстреляли почти 500 раз
Шебекинский городской округ за сутки обстреляли почти 500 раз - РИА Новости, 06.06.2023
Шебекинский городской округ за сутки обстреляли почти 500 раз
За минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу почти 500 различных боеприпасов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:42
2023-06-06T14:23
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
шебекино
муром
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БЕЛГОРОД, 6 июн — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу почти 500 различных боеприпасов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь", — написал он.По словам губенатора, села Графовка и Безлюдовка обстреляли из "Града" — 12 и 15 снарядов соответственно. По селу Муром выпустили 20 артиллерийских снарядов. А в Новой Таволжанке зафиксировали 105 прилетов, еще 12 раз беспилотники сбрасывали бомбы на жилые дома. В селе получили повреждения два десятка домовладений.В Грайворонском городском округе особенно интенсивно били из минометов по селу Глотово — на него пришлось 42 из 49 прилетов. В селе повреждено производственное помещение сельхозпредприятия и частный дом.Накануне вечером Гладков рассказал, что при обстреле Глотово пострадал 14-летний мальчик — его доставили в детскую областную больницу с контузией головного мозга. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. В последнюю неделю сильнейшие атаки со стороны украинских войск ведутся почти беспрерывно. Кроме того, массированным ударам подвергается и другой приграничный округ — Грайворонский.
https://ria.ru/20230604/obstrel-1876078392.html
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, шебекино, муром
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Шебекино, Муром
Шебекинский городской округ за сутки обстреляли почти 500 раз

Белгородский губернатор Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому округу 491 снаряд

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 июн — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу почти 500 различных боеприпасов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь", — написал он.
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По словам губенатора, села Графовка и Безлюдовка обстреляли из "Града" — 12 и 15 снарядов соответственно. По селу Муром выпустили 20 артиллерийских снарядов. А в Новой Таволжанке зафиксировали 105 прилетов, еще 12 раз беспилотники сбрасывали бомбы на жилые дома. В селе получили повреждения два десятка домовладений.
В Грайворонском городском округе особенно интенсивно били из минометов по селу Глотово — на него пришлось 42 из 49 прилетов. В селе повреждено производственное помещение сельхозпредприятия и частный дом.
Накануне вечером Гладков рассказал, что при обстреле Глотово пострадал 14-летний мальчик — его доставили в детскую областную больницу с контузией головного мозга. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. В последнюю неделю сильнейшие атаки со стороны украинских войск ведутся почти беспрерывно. Кроме того, массированным ударам подвергается и другой приграничный округ — Грайворонский.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияШебекиноМуром
 
 
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