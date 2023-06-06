https://ria.ru/20230606/obstrel-1876425395.html

Шебекинский городской округ за сутки обстреляли почти 500 раз

Шебекинский городской округ за сутки обстреляли почти 500 раз - РИА Новости, 06.06.2023

Шебекинский городской округ за сутки обстреляли почти 500 раз

За минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу почти 500 различных боеприпасов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:42

2023-06-06T11:42

2023-06-06T14:23

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

шебекино

муром

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БЕЛГОРОД, 6 июн — РИА Новости. За минувшие сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому городскому округу почти 500 различных боеприпасов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь", — написал он.По словам губенатора, села Графовка и Безлюдовка обстреляли из "Града" — 12 и 15 снарядов соответственно. По селу Муром выпустили 20 артиллерийских снарядов. А в Новой Таволжанке зафиксировали 105 прилетов, еще 12 раз беспилотники сбрасывали бомбы на жилые дома. В селе получили повреждения два десятка домовладений.В Грайворонском городском округе особенно интенсивно били из минометов по селу Глотово — на него пришлось 42 из 49 прилетов. В селе повреждено производственное помещение сельхозпредприятия и частный дом.Накануне вечером Гладков рассказал, что при обстреле Глотово пострадал 14-летний мальчик — его доставили в детскую областную больницу с контузией головного мозга. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.Шебекино расположено примерно в четырех километрах от границы с Украиной, там проживают около 40 тысяч человек. В последнюю неделю сильнейшие атаки со стороны украинских войск ведутся почти беспрерывно. Кроме того, массированным ударам подвергается и другой приграничный округ — Грайворонский.

https://ria.ru/20230604/obstrel-1876078392.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

белгородская область

шебекино

муром

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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, шебекино, муром