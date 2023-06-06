Рейтинг@Mail.ru
Мужчина пострадал при обстреле Старомихайловки украинскими войсками - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/obstrel-1876371389.html
Мужчина пострадал при обстреле Старомихайловки украинскими войсками
Мужчина пострадал при обстреле Старомихайловки украинскими войсками - РИА Новости, 06.06.2023
Мужчина пострадал при обстреле Старомихайловки украинскими войсками
Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками во вторник утром поселка Старомихайловка в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:38
2023-06-06T09:38
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg
ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками во вторник утром поселка Старомихайловка в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июня по состоянию на 08:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Старомихайловка: ранен мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что в 5.20 мск по Старомихайловке украинские военные выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230605/postradavshaya-1876333446.html
старомихайловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_5edd5c3adcffe2aabbe7dc4746ec4dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
старомихайловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Мужчина пострадал при обстреле Старомихайловки украинскими войсками

Представительство ДНР: мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Старомихайловки

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками во вторник утром поселка Старомихайловка в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июня по состоянию на 08:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Старомихайловка: ранен мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в 5.20 мск по Старомихайловке украинские военные выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
При украинском обстреле Макеевки в ДНР пострадала мирная жительница
5 июня, 23:11
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала