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Мужчина пострадал при обстреле Старомихайловки украинскими войсками
Мужчина пострадал при обстреле Старомихайловки украинскими войсками - РИА Новости, 06.06.2023
Мужчина пострадал при обстреле Старомихайловки украинскими войсками
Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками во вторник утром поселка Старомихайловка в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:38
2023-06-06T09:38
2023-06-06T09:38
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 июн – РИА Новости. Один человек пострадал в результате обстрела украинскими войсками во вторник утром поселка Старомихайловка в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 июня по состоянию на 08:30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Старомихайловка: ранен мужчина 1959 года рождения", - говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось, что в 5.20 мск по Старомихайловке украинские военные выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230605/postradavshaya-1876333446.html
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старомихайловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Мужчина пострадал при обстреле Старомихайловки украинскими войсками
Представительство ДНР: мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Старомихайловки