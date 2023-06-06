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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.06.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T03:30
2023-06-06T03:30
2023-06-06T03:30
специальная военная операция на украине
донецк
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в мире
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и семь снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Леонидовка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 00.15 украинские войска открыли огонь по Донецку, выпустив шесть "натовских" снарядов. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230606/vzryvy-1876343764.html
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донецк, горловка, нато, сцкк, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, НАТО, СЦКК, Донецкая Народная Республика, В мире
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов разного калибра