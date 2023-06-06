https://ria.ru/20230606/nato-1876421439.html

В Азии большинство против проникновения НАТО в регион, заявили в МИД КНР

В Азии большинство против проникновения НАТО в регион, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 06.06.2023

В Азии большинство против проникновения НАТО в регион, заявили в МИД КНР

Большинство стран Азии имеют вполне четкую позицию относительно стремления НАТО к расширению на Восток и не одобряют того, чтобы альянс тянул свои "щупальца" в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:33

2023-06-06T11:33

2023-06-06T11:33

в мире

азия

токио

япония

эммануэль макрон

йенс столтенберг

есимаса хаяси

нато

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ПЕКИН, 6 июн – РИА Новости. Большинство стран Азии имеют вполне четкую позицию относительно стремления НАТО к расширению на Восток и не одобряют того, чтобы альянс тянул свои "щупальца" в регион, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио из-за нежелания обострять отношения с КНР. По информации издания, Париж считает, что устав альянса ограничивает сферу его деятельности "северной Атлантикой". Согласно источнику, Франция не желает поддерживать ничего, "что способствует напряженности между НАТО и Китаем". "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. НАТО неоднократно публично заявляла, что позиция организации как регионального альянса не изменилась и что НАТО не стремится к географическому расширению. Азия не входит в географические пределы Северной Атлантики, и нет необходимости создавать так называемую Азиатско-Тихоокеанскую версию НАТО, однако НАТО одержима продвижением на Восток в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы вмешиваться в региональные дела и провоцировать лагерную конфронтацию", - заявил Ван Вэньбинь. Дипломат отметил, что соответствующие действия НАТО вызвали повышенную настороженность международного сообщества, особенно азиатских стран. "У большинства стран региона очень четкая позиция по этому вопросу: они выступают против сколачивания различных военных блоков в регионе, не одобряют протягивание "щупалец НАТО" в Азию, не приемлют копирования блокового противостояния в Азии и не допустят повторения холодных или горячих войн в Азии", - указал он. По словам китайского дипломата, НАТО по этому вопросу должна сохранять благоразумие, а Япония должна принять правильное решение, отвечающее интересам региональной стабильности и развития, и воздерживаться от действий, которые подрывают взаимное доверие между странами региона и вредят региональному миру и стабильности. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси ранее также сообщил об обсуждениях открытия офиса в Японии. Офис связи с НАТО в Токио будет первым подобным офисом в Азии. До сих пор аналогичные учреждения за пределами альянса были открыты только на Украине и в Грузии. Помимо Японии, в качестве партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе альянс рассматривает Южную Корею и Австралию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что планы НАТО открыть офис в Токио — это практическое свидетельство намерений альянса закрепиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она добавила, что продвижение Североатлантического блока в Азии приведет к милитаризации этого региона и усилению блокового противостояния.

https://ria.ru/20230604/indiya-1875989030.html

https://ria.ru/20230516/zapad-1872049524.html

https://ria.ru/20230526/atr-1874237567.html

азия

токио

япония

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, азия, токио, япония, эммануэль макрон, йенс столтенберг, есимаса хаяси, нато, китай