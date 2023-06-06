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Российские войска отразили попытки наступления ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 06.06.2023 (обновлено: 17:54 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/nastuplenie-1876535637.html
Российские войска отразили попытки наступления ВСУ в районе Артемовска
Российские войска отразили попытки наступления ВСУ в районе Артемовска - РИА Новости, 06.06.2023
Российские войска отразили попытки наступления ВСУ в районе Артемовска
В районе Артемовска успешно отражены четыре попытки наступления войск Украины, обхода российской обороны не допущено, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:27
2023-06-06T17:54
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В районе Артемовска успешно отражены четыре попытки наступления войск Украины, обхода российской обороны не допущено, сообщили во вторник в Минобороны РФ."В районе города Артемовск активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка Донецкой Народной Республики. Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено", - сказали в ведомстве.
артемовск
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артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили попытки наступления ВСУ в районе Артемовска

Минобороны: российские войска отразили четыре попытки наступления ВСУ в районе Артемовска

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В районе Артемовска успешно отражены четыре попытки наступления войск Украины, обхода российской обороны не допущено, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«
"В районе города Артемовск активными действиями Южной группировки войск успешно отражены четыре попытки наступления 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Клещеевка и 77-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Берховка Донецкой Народной Республики. Обхода и вклинения в нашу оборону противника не допущено", - сказали в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 июня, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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