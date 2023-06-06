https://ria.ru/20230606/nastuplenie-1876512225.html
Шойгу рассказал о попытке наступления Киева 5 июня
Шойгу рассказал о попытке наступления Киева 5 июня - РИА Новости, 06.06.2023
Шойгу рассказал о попытке наступления Киева 5 июня
Киевский режим, предпринявший 5 июня попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад, был остановлен и потерял более 1600 военнослужащих, 28 танков, РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:11
2023-06-06T16:11
2023-06-06T16:11
специальная военная операция на украине
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Киевский режим, предпринявший 5 июня попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад, был остановлен и потерял более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 Leopard, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Пятого июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 "Леопардов" и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Шойгу рассказал о попытке наступления Киева 5 июня
Шойгу: Киев 5 июня пытался наступать на семи направлениях, потерял более 1600 военных
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Киевский режим, предпринявший 5 июня попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад, был остановлен и потерял более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 Leopard, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Пятого июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 "Леопардов" и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной", - сказал Шойгу.
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