https://ria.ru/20230606/nagrady-1876531636.html

Путин наградил работников главного ядерно-оружейного предприятия России

Путин наградил работников главного ядерно-оружейного предприятия России - РИА Новости, 06.06.2023

Путин наградил работников главного ядерно-оружейного предприятия России

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил более 30 сотрудников "Производственного объединения "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область) – ведущего... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:19

2023-06-06T17:19

2023-06-06T17:20

безопасность

технологии

россия

челябинская область

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

производственное объединение "маяк"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил более 30 сотрудников "Производственного объединения "Маяк" (ЗАТО Озерск, Челябинская область) – ведущего промышленного ядерно-оружейного предприятия России. Согласно тексту указа, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации, работники "Маяка" удостоены государственных наград за заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу. "Маяк" входит в ядерный оружейный комплекс госкорпорации "Росатом". 19 июня исполнится 75 лет со дня начала работы "Маяка", созданного в рамках советского атомного проекта с целью производства оружейного плутония для ядерных зарядов, а затем трития для термоядерных зарядов. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден директор завода "Маяка" Алексей Коновалов. Ряд сотрудников "Маяка" удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалей "За заслуги в освоении атомной энергии", другим работникам предприятия присвоено почетное звание "Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации". Фундамент атомной промышленности страны"Производственное объединение "Маяк", первый промышленный объект отечественной атомной отрасли, обеспечивает безопасность России, выполняя государственный оборонный заказ по производству компонентов ядерного оружия. Другими основными направлениями текущей деятельности "Маяка" являются транспортировка и переработка отработавшего ядерного топлива; производство и реализация изотопной продукции; машиностроение и приборостроение; научно-производственная деятельность и решение проблем ядерного наследия. Технологии, осваиваемые "Маяком", необходимы для развития атомной энергетики будущего. Решение о строительстве советского промышленного комплекса по производству оружейного плутония принималось в условиях, когда отечественный атомный проект вступил в свою мобилизационную фазу. Произошло это после испытания США своей первой атомной бомбы в июле 1945 года и последовавших за этим атомных бомбардировок американцами японских городов Хиросима и Нагасаки. Тем самым вопрос скорейшего создания собственного ядерного оружия стал для Советского Союза вопросом возможности своего дальнейшего существования. А будущее плутониевое производство, без преувеличения, стало главной стройкой страны в те тяжелейшие послевоенные годы. К месту, где предстояло возвести этот объект, предъявлялся ряд требований. В целях обеспечения секретности оно должно было быть удалено от больших городов. Вместе с тем, рядом должна была находиться развитая промышленная база, железная дорога, источники энергообеспечения и, что очень важно, в этом районе должны были иметься большие объемы воды для охлаждения активной зоны ядерного реактора. В итоге наилучшим местом для размещения плутониевого производства выбрали площадку на Южном Урале, между городами Кыштым и Касли на берегу озера Кызыл-Таш. Это место (в разные годы именовавшееся Челябинск-40, Челябинск-65, ныне Озерск) было утверждено постановлением правительства СССР за подписью Сталина 1 декабря 1945 года. В состав предприятия, первоначально носившего условное название "завод №817", вошли первый промышленный уран-графитовый реактор-наработчик плутония (он получил индекс "А"), радиохимический завод "Б" для выделения плутония из облученного в реакторе урана и металлургический завод "В" для получения изделий из металлического плутония. 19 июня 1948 года под руководством научного руководителя советского атомного проекта Игоря Курчатова реактор "А" был выведен на проектную мощность. Именно эта дата считается днем начала работы всей отечественной атомной промышленности. Сейчас "Маяк" представляет собой комплекс взаимосвязанных производств, структурно выделенных в заводы и производственные подразделения.

https://ria.ru/20230211/bomba-1851128686.html

https://ria.ru/20230429/rosatom-1868643714.html

https://ria.ru/20220820/vannikov-1810973974.html

россия

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, челябинская область, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", производственное объединение "маяк"