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Гросси возглавит ротацию экспертов миссии на ЗАЭС после ЧП в Новой Каховке
Гросси возглавит ротацию экспертов миссии на ЗАЭС после ЧП в Новой Каховке - РИА Новости, 06.06.2023
Гросси возглавит ротацию экспертов миссии на ЗАЭС после ЧП в Новой Каховке
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter сообщил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС возглавит ротацию экспертов в рамках миссии на Запорожской АЭС. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T22:42
2023-06-06T22:42
2023-06-06T22:48
новая каховка
каховская гэс
разрушение каховской гэс
в мире
херсонская область
днепр (город)
украина
владимир леонтьев (новая каховка)
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ВЕНА, 6 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter сообщил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС возглавит ротацию экспертов в рамках миссии на Запорожской АЭС."В связи с событиями, связанными с разрушением дамбы Каховской ГЭС, я буду руководить следующей ротацией нашей миссии МАГАТЭ по поддержке Запорожской АЭС на следующей неделе с усиленной командой", - сообщил Гросси в Twitter.По его словам, настал "решающий момент для ядерной безопасности".Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха". Инцидент привел к подтоплению территорий, расположенных ниже по Днепру. Украина, в свою очередь, возлагает ответственность за инцидент на Россию.МАГАТЭ ранее сообщила, что в курсе сообщений о повреждениях Каховской ГЭС, эксперты агентства на Запорожской АЭС следят за ситуацией, но сейчас угрозы безопасности на атомной электростанции станции нет.
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876571627.html
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Гросси возглавит ротацию экспертов миссии на ЗАЭС после ЧП в Новой Каховке
Гендиректор МАГАТЭ Гросси возглавит ротацию экспертов миссии на ЗАЭС после ЧП на ГЭС