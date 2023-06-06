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В Минобороны Украины зафиксировали большое количество нарушений - РИА Новости, 06.06.2023
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18:36 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/minoborony-1876556422.html
В Минобороны Украины зафиксировали большое количество нарушений
В Минобороны Украины зафиксировали большое количество нарушений - РИА Новости, 06.06.2023
В Минобороны Украины зафиксировали большое количество нарушений
Во время аудита в министерстве обороны Украины было зафиксировано большое количество нарушений, акт проверки засекречен, сообщила глава государственной... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:36
2023-06-06T18:36
киев
украина
черниговская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Во время аудита в министерстве обороны Украины было зафиксировано большое количество нарушений, акт проверки засекречен, сообщила глава государственной аудиторской службы страны Алла Басалаева. "По поводу аудита минобороны: это было очень тяжелое мероприятие. Зафиксировали большое количество нарушений. Не буду вдаваться в детали из-за того, что акт засекречен. Мы знаем, что есть много уголовных производств по результатам проверки. По поводу всех производств - тайна следствия. Скажу только, что фиксировали бешеную дебиторскую задолженность - 100% авансирование договоров и неисполнение их в срок контрагентами", - заявила она в интервью украинскому изданию "Главком". Также Басалаева отметила, что в министерстве не было качественного отбора контрагентов. По ее словам, в результате проверки было выявлено, что в некоторых случаях поставки не осуществлялись в срок, в других случаях речь шла об имуществе ненадлежащего качества. "Соответственно минобороны отказывается принимать такой товар. И он лежит на складах, просто себе лежит. Вернуть уже некому. А деньги на 100% оплачены", - добавила она. Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов. Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).
https://ria.ru/20230529/nato-1874779882.html
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киев, украина, черниговская область
Киев, Украина, Черниговская область
В Минобороны Украины зафиксировали большое количество нарушений

Во время аудита в Минобороны Украины зафиксировали множество нарушений, но акт засекретили

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Во время аудита в министерстве обороны Украины было зафиксировано большое количество нарушений, акт проверки засекречен, сообщила глава государственной аудиторской службы страны Алла Басалаева.
"По поводу аудита минобороны: это было очень тяжелое мероприятие. Зафиксировали большое количество нарушений. Не буду вдаваться в детали из-за того, что акт засекречен. Мы знаем, что есть много уголовных производств по результатам проверки. По поводу всех производств - тайна следствия. Скажу только, что фиксировали бешеную дебиторскую задолженность - 100% авансирование договоров и неисполнение их в срок контрагентами", - заявила она в интервью украинскому изданию "Главком".
Также Басалаева отметила, что в министерстве не было качественного отбора контрагентов. По ее словам, в результате проверки было выявлено, что в некоторых случаях поставки не осуществлялись в срок, в других случаях речь шла об имуществе ненадлежащего качества. "Соответственно минобороны отказывается принимать такой товар. И он лежит на складах, просто себе лежит. Вернуть уже некому. А деньги на 100% оплачены", - добавила она.
Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о бывшем замглавы минобороны Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.
Украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).
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