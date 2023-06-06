https://ria.ru/20230606/metro-1876359483.html
Москвичей предупредили о закрытии участка серой ветки метро
Москвичей предупредили о закрытии участка серой ветки метро - РИА Новости, 06.06.2023
Москвичей предупредили о закрытии участка серой ветки метро
Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы будет закрыт 17–18 и 24–25 июня для проведения ремонтных... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:45
2023-06-06T08:45
2023-06-06T08:45
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы будет закрыт 17–18 и 24–25 июня для проведения ремонтных работ, в эти дни станции временно станут конечными, сообщается на сайте мэра столицы. "В Москве продолжается работа по обновлению станций метро. В связи с ремонтом "Боровицкой" и "Полянки" в июне изменится схема движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии. В выходные дни, 17–18 и 24–25 июня, составы не будут курсировать на участке между "Чеховской" и "Серпуховской". В эти дни станции временно станут конечными", - говорится в сообщении. Добавляется, что с 17 по 30 июня также закроют вестибюль "Боровицкой" (выход 7). Сама станция в будни продолжит работу в обычном режиме. Кроме того, пассажиры смогут сделать пересадку на станции "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад" или воспользоваться их вестибюлями для выхода в город. "Оценить, какую работу проводят специалисты, можно на недавно обновленной станции "Цветной бульвар". Она стала светлее и комфортнее. Станцию привели в порядок и открыли для пассажиров раньше заявленного срока", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230605/depo-1876157830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
Москвичей предупредили о закрытии участка серой ветки метро
Участок от "Чеховской" до "Серпуховской" серой ветки метро закроют 17–18 и 24–25 июня
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы будет закрыт 17–18 и 24–25 июня для проведения ремонтных работ, в эти дни станции временно станут конечными, сообщается на сайте
мэра столицы.
"В Москве продолжается работа по обновлению станций метро. В связи с ремонтом "Боровицкой" и "Полянки" в июне изменится схема движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии. В выходные дни, 17–18 и 24–25 июня, составы не будут курсировать на участке между "Чеховской" и "Серпуховской". В эти дни станции временно станут конечными", - говорится в сообщении.
Добавляется, что с 17 по 30 июня также закроют вестибюль "Боровицкой" (выход 7). Сама станция в будни продолжит работу в обычном режиме. Кроме того, пассажиры смогут сделать пересадку на станции "Библиотека имени Ленина", "Арбатская" и "Александровский сад" или воспользоваться их вестибюлями для выхода в город.
"Оценить, какую работу проводят специалисты, можно на недавно обновленной станции "Цветной бульвар". Она стала светлее и комфортнее. Станцию привели в порядок и открыли для пассажиров раньше заявленного срока", - говорится в сообщении.
Шесть новых депо планируется построить в московском метро после 2023 года