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В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе - РИА Новости, 06.06.2023
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе
Армия Киева нанесла удар по железнодорожной станции Лантратовка в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Об... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:05
2023-06-06T13:05
2023-06-06T13:05
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Армия Киева нанесла удар по железнодорожной станции Лантратовка в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Об этом он написал в Telegram-канале."Боевики нанесли удар по станции Лантратовка в Троицком районе ЛНР. Маленькая станция практически без транспортной инфраструктуры использовалась для пригородных рейсов. Около часа ночи по ней прилетело пять или шесть ракет реактивной системы залпового огня", - сказал Мирошник. По его словам, сообщений о жертвах и пострадавших пока нет, разрушена привокзальная инфраструктура. "Ни техники, ни скопления военных, ни даже потенциальных помещений, где они могли бы быть, в Лантратовке нет. Били просто по гражданской инфраструктуре", - сказал Мирошник.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе
Мирошник: украинские войска нанесли удар по станции Лантратовка в Троицком районе ЛНР