https://ria.ru/20230606/lnr-1876449903.html

В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе

В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе - РИА Новости, 06.06.2023

В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе

Армия Киева нанесла удар по железнодорожной станции Лантратовка в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Об... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:05

2023-06-06T13:05

2023-06-06T13:05

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

родион мирошник

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Армия Киева нанесла удар по железнодорожной станции Лантратовка в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Об этом он написал в Telegram-канале."Боевики нанесли удар по станции Лантратовка в Троицком районе ЛНР. Маленькая станция практически без транспортной инфраструктуры использовалась для пригородных рейсов. Около часа ночи по ней прилетело пять или шесть ракет реактивной системы залпового огня", - сказал Мирошник. По его словам, сообщений о жертвах и пострадавших пока нет, разрушена привокзальная инфраструктура. "Ни техники, ни скопления военных, ни даже потенциальных помещений, где они могли бы быть, в Лантратовке нет. Били просто по гражданской инфраструктуре", - сказал Мирошник.

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины