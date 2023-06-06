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В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/lnr-1876449903.html
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе - РИА Новости, 06.06.2023
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе
Армия Киева нанесла удар по железнодорожной станции Лантратовка в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Об... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:05
2023-06-06T13:05
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
родион мирошник
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Армия Киева нанесла удар по железнодорожной станции Лантратовка в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Об этом он написал в Telegram-канале."Боевики нанесли удар по станции Лантратовка в Троицком районе ЛНР. Маленькая станция практически без транспортной инфраструктуры использовалась для пригородных рейсов. Около часа ночи по ней прилетело пять или шесть ракет реактивной системы залпового огня", - сказал Мирошник. По его словам, сообщений о жертвах и пострадавших пока нет, разрушена привокзальная инфраструктура. "Ни техники, ни скопления военных, ни даже потенциальных помещений, где они могли бы быть, в Лантратовке нет. Били просто по гражданской инфраструктуре", - сказал Мирошник.
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происшествия, луганская народная республика, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по станции Лантратовка в Троицком районе

Мирошник: украинские войска нанесли удар по станции Лантратовка в Троицком районе ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда
Осколки украинского снаряда - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки украинского снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 июн - РИА Новости. Армия Киева нанесла удар по железнодорожной станции Лантратовка в Луганской Народной Республике, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Об этом он написал в Telegram-канале.
«
"Боевики нанесли удар по станции Лантратовка в Троицком районе ЛНР. Маленькая станция практически без транспортной инфраструктуры использовалась для пригородных рейсов. Около часа ночи по ней прилетело пять или шесть ракет реактивной системы залпового огня", - сказал Мирошник.
По его словам, сообщений о жертвах и пострадавших пока нет, разрушена привокзальная инфраструктура.
"Ни техники, ни скопления военных, ни даже потенциальных помещений, где они могли бы быть, в Лантратовке нет. Били просто по гражданской инфраструктуре", - сказал Мирошник.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 июня, 16:31
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.06.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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