https://ria.ru/20230606/lavra-1876510422.html

В РПЦ прокомментировали требование к монахам УПЦ покинуть Киевскую лавру

В РПЦ прокомментировали требование к монахам УПЦ покинуть Киевскую лавру - РИА Новости, 06.06.2023

В РПЦ прокомментировали требование к монахам УПЦ покинуть Киевскую лавру

Требование властей Украины к монахам Украинской православной церкви покинуть Киевскую лавру – это беззаконие, Русская православная церковь будет и дальше... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:05

2023-06-06T16:05

2023-06-06T16:05

религия

украина

киев

владимир легойда

украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Требование властей Украины к монахам Украинской православной церкви покинуть Киевскую лавру – это беззаконие, Русская православная церковь будет и дальше привлекать внимание к этой теме, заявил в эфире телеканала "Россия 24" председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Министр культуры Украины Александр Ткаченко 6 июня заявил, что госкомиссия по приемке-передаче имущества Киево-Печерской лавры завершила работу. Он утверждает, что в лавре была допущена самовольная перестройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек. По словам министра, заповедник обязал монахов УПЦ оставить обитель в трехдневный срок с момента получения монастырем документов (требования о безотлагательном освобождении, прекращении пользования и возвращении заповеднику его имущества). Глава ведомства подчеркнул, что во вторник представители монастыря отказались через канцелярию принять акт приема-передачи государственного имущества - и заповедник отправил все документы по почте и в электронном формате. "То, чем пригрозил министр культуры Украины, выглядит как насмешка. Надеяться на объективное правовое решение не приходится. Практически нет (не остается рычагов воздействия на Киев – ред.). Все попытки (Русской православной церкви - ред.) привлечь внимание международных, правозащитных организаций не увенчались успехом. Мы будем продолжать привлекать внимание к этому акуту вопиющего беззакония. Мы не сдаемся. Пытаемся достучаться до тех, кто хоть какое-то влияние имеет на власти Украины", - сказал Легойда.По его словам, требование властей Украины к братии Киево-Печерской лавры покинуть обитель – это "вопиющий разгул беззакония и попрание правовых норм, которые должны действовать в демократическом обществе". Власти Украины с начала 2023 года пытаются изгнать духовенство УПЦ из Киево-Печерской лавры - древнейшего на Руси монастыря. Он был национализирован еще советской властью, потом в 80-е годы XX века его постройки постепенно стали отдавать в пользование, но не в собственность Церкви. В марте Минкультуры Украины уведомило УПЦ о разрыве в одностороннем порядке договора аренды Киево-Печерской лавры, от монахов потребовали покинуть обитель, но они отказались. Министр культуры Александр Ткаченко ранее заявлял, что монахи УПЦ могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Сам он помещен властью под домашний арест. Заповедник "Киево-Печерская лавра" также подал в суд на одноименный монастырь. Заседание также неоднократно откладывали. По данным от 5 июня, рассмотрение дела ожидается 6 июля. Как уточнял начальник юридического отдела заповедника Иван Прокопенко, их иск связан с требованием устранить препятствия в пользовании имуществом лавры. В частности, по его данным, "монастырем были созданы действия по препятствованию работе комиссии (министерства культуры - ред.)" и "это препятствие работе комиссии в вопросе возвращения госимущества, что и вынудило заповедник обратиться (в суд - ред.)". В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников канонической Украинской православной церкви, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины. Украинские власти настаивают на изгнании Украинской православной церкви из лавры, если только ее клирики не перейдут в раскольническую ПЦУ. В марте советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Украине "должна быть единственная украинская церковь", намекая на раскольническую ПЦУ, и призвал "физически зачистить" каноническую УПЦ.

https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html

https://ria.ru/20230606/lavra-1876502797.html

https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, киев, владимир легойда, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра