https://ria.ru/20230606/lavra-1876502797.html
В УПЦ отреагировали на заявления о необходимости оставить Киевскую лавру
В УПЦ отреагировали на заявления о необходимости оставить Киевскую лавру - РИА Новости, 06.06.2023
В УПЦ отреагировали на заявления о необходимости оставить Киевскую лавру
Слова министра культуры Украины Александра Ткаченко о необходимости покинуть монахам Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок не будут иметь юридических... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:44
2023-06-06T15:44
2023-06-06T16:01
религия
ситуация вокруг упц
украина
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Слова министра культуры Украины Александра Ткаченко о необходимости покинуть монахам Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок не будут иметь юридических последствий, заявил изданию "Страна.ua" председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Митрополит Климент.Ранее во вторник Ткаченко сообщил, комиссия по приемке-передаче имущества Минкультуры завершила работу в Киево-Печерской лавре, монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали оставить обитель в трехдневный срок."Заявления министра противоречат действиям министерства культуры. Ткаченко говорит, что подписан акт приема передачи имущества Лавры, а уже в следующем предложении говорит, что монастырь отказался подписывать акт приема-передачи имущества Лавры. Видимо, Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой. Юридических последствий для монастыря заявления Ткаченко иметь не будут", - приводит слова Климента "Страна.ua".Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html
https://ria.ru/20230417/startsy-1865864677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг упц, украина, киево-печерская лавра, украинская православная церковь
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Украина, Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь
В УПЦ отреагировали на заявления о необходимости оставить Киевскую лавру
Митрополит Климент: требования оставить Киевскую лавру не имеют юридических последствий
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Слова министра культуры Украины Александра Ткаченко о необходимости покинуть монахам Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок не будут иметь юридических последствий, заявил изданию "Страна.ua
" председатель Синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Митрополит Климент.
Ранее во вторник Ткаченко сообщил, комиссия по приемке-передаче имущества Минкультуры завершила работу в Киево-Печерской лавре, монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обязали оставить обитель в трехдневный срок.
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"Заявления министра противоречат действиям министерства культуры. Ткаченко говорит, что подписан акт приема передачи имущества Лавры, а уже в следующем предложении говорит, что монастырь отказался подписывать акт приема-передачи имущества Лавры. Видимо, Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой. Юридических последствий для монастыря заявления Ткаченко иметь не будут", - приводит слова Климента "Страна.ua".
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ Минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева
.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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