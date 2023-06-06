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В Крыму посадили беспилотник средствами РЭБ - РИА Новости, 06.06.2023
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21:29 06.06.2023 (обновлено: 22:23 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/krym-1876591277.html
В Крыму посадили беспилотник средствами РЭБ
В Крыму посадили беспилотник средствами РЭБ - РИА Новости, 06.06.2023
В Крыму посадили беспилотник средствами РЭБ
Беспилотник посажен средствами радиоэлектронной борьбы в восточной части Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:29
2023-06-06T22:23
республика крым
россия
происшествия
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Беспилотник посажен средствами радиоэлектронной борьбы в восточной части Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов."В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он телеграм-канале.В минувшее воскресенье Аксенов сообщил, что российские силы сбили пять вражеских беспилотников, а еще четыре были заглушены и посажены. Жертв и пострадавших не было.
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республика крым, россия, происшествия, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Россия, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму посадили беспилотник средствами РЭБ

Аксенов: в восточной части Крыма средствами РЭБ заглушили и посадили украинский БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЧасовня на плато пещерного монастыря Шулдан в Крыму
Часовня на плато пещерного монастыря Шулдан в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Часовня на плато пещерного монастыря Шулдан в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Беспилотник посажен средствами радиоэлектронной борьбы в восточной части Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он телеграм-канале.
В минувшее воскресенье Аксенов сообщил, что российские силы сбили пять вражеских беспилотников, а еще четыре были заглушены и посажены. Жертв и пострадавших не было.
 
Республика КрымРоссияПроисшествияСергей Аксенов (политик)
 
 
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