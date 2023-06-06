https://ria.ru/20230606/krym-1876591277.html
В Крыму посадили беспилотник средствами РЭБ
В Крыму посадили беспилотник средствами РЭБ - РИА Новости, 06.06.2023
В Крыму посадили беспилотник средствами РЭБ
Беспилотник посажен средствами радиоэлектронной борьбы в восточной части Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:29
2023-06-06T21:29
2023-06-06T22:23
республика крым
россия
происшествия
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602289985_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_05deb37dd6ed64778190c071d0a1c735.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Беспилотник посажен средствами радиоэлектронной борьбы в восточной части Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов."В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он телеграм-канале.В минувшее воскресенье Аксенов сообщил, что российские силы сбили пять вражеских беспилотников, а еще четыре были заглушены и посажены. Жертв и пострадавших не было.
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602289985_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_2b64fce7df87c584b75d902191d9e58a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, россия, происшествия, сергей аксенов (политик)
Республика Крым, Россия, Происшествия, Сергей Аксенов (политик)
В Крыму посадили беспилотник средствами РЭБ
Аксенов: в восточной части Крыма средствами РЭБ заглушили и посадили украинский БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Беспилотник посажен средствами радиоэлектронной борьбы в восточной части Крыма, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА. Пострадавших и разрушений нет", - написал он телеграм-канале.
В минувшее воскресенье Аксенов сообщил, что российские силы сбили пять вражеских беспилотников, а еще четыре были заглушены и посажены. Жертв и пострадавших не было.