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В Красноярске завершили дело против похитителя денег с банковских счетов

В Красноярске завершили дело против похитителя денег с банковских счетов - РИА Новости, 06.06.2023

В Красноярске завершили дело против похитителя денег с банковских счетов

Следователи завершили уголовное дело против жителя Екатеринбурга, обвиняемого в хищении с банковских счетов более 30 миллионов рублей, в числе потерпевших был... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T05:54

2023-06-06T05:54

2023-06-06T05:54

екатеринбург

красноярск

москва

олег митволь

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 6 июн - РИА Новости. Следователи завершили уголовное дело против жителя Екатеринбурга, обвиняемого в хищении с банковских счетов более 30 миллионов рублей, в числе потерпевших был бывший замглавы Росприроднадзора арестованный Олег Митволь, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. "Завершено дело против жителя Екатеринбурга. По данным следствия, он похитил с различных счетов граждан более 30 миллионов рублей. Среди жертв - Митволь. Второй, у кого похитили, - бывший депутат Тасеевского райсовета Александр Хаконов", - сказал собеседник агентства. Ранее судимый за разбой и кражи 37-летний житель Екатеринбурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемому на телефон поступил звонок от 47-летнего жителя Белгородской области, находящегося в СИЗО в Москве, который предложил ему похитить крупные суммы с банковских счетов состоятельных людей. "Для этого злоумышленники при невыясненных обстоятельствах приобрели поддельные паспорта на имя двух состоятельных граждан. С использованием поддельных документов они в офисах операторов сотовой связи перевыпустили сим-карты на абонентские номера потерпевших и получили доступ к их мобильным банкам", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, в период с апреля по июль 2022 года мошенники перевели с банковских счетов потерпевших на подконтрольные им счета и сняли наличными в банкоматах на общую сумму более 30 миллионов рублей. "От их действий пострадали житель Москвы и житель Канска. В мобильном банке последнего имелся доступ как к личному банковскому счету, так и к счету фирмы, которую он ранее возглавлял, в связи с чем были похищены личные накопления потерпевшего и денежные средства юридического лица", - сообщила официальный представитель прокуратуры Олеся Климова, не называя имен пострадавших. Отмечается, что ущерб потерпевшим возмещен банками в полном объеме. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Екатеринбург. В отношении соучастника уголовное дело о хищении находится в производстве следствия. В конце мая красноярская прокуратура сообщала, что следователи завершили расследование уголовного дела против бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, обвиняемого в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230216/zayavleniya-1852440343.html

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екатеринбург, красноярск, москва, олег митволь, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), происшествия