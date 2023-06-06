https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876546917.html

В Киеве призвали украинцев соблюдать тишину в вопросе "наступления"

В Киеве призвали украинцев соблюдать тишину в вопросе "наступления" - РИА Новости, 06.06.2023

В Киеве призвали украинцев соблюдать тишину в вопросе "наступления"

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале призвала сограждан соблюдать тишину в вопросе наступления украинских войск. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:01

2023-06-06T18:01

2023-06-06T18:01

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале призвала сограждан соблюдать тишину в вопросе наступления украинских войск. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска 4 июня предприняли попытку наступления на пяти направлениях, противник не добился успеха ни на одном из них, потерял 300 военнослужащих. "Планы любят тишину. Наступление начнется не в соцсетях", - написала Маляр.В понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков говорил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться. Издание Economist со ссылкой на должностных лиц в понедельник сообщало, что на Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, и некоторые западные чиновники начали проявлять нетерпение. Тем временем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в понедельник, что украинские войска продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к контрнаступательным действиям. При этом ранее в тот же в генеральном штабе вооруженных сил Украины, как передавали западные СМИ, отрицали начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом.

https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876521726.html

https://ria.ru/20230606/poteri-1876515709.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр