https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876546917.html
В Киеве призвали украинцев соблюдать тишину в вопросе "наступления"
В Киеве призвали украинцев соблюдать тишину в вопросе "наступления" - РИА Новости, 06.06.2023
В Киеве призвали украинцев соблюдать тишину в вопросе "наступления"
Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале призвала сограждан соблюдать тишину в вопросе наступления украинских войск. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:01
2023-06-06T18:01
2023-06-06T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале призвала сограждан соблюдать тишину в вопросе наступления украинских войск. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские войска 4 июня предприняли попытку наступления на пяти направлениях, противник не добился успеха ни на одном из них, потерял 300 военнослужащих. "Планы любят тишину. Наступление начнется не в соцсетях", - написала Маляр.В понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков говорил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться. Издание Economist со ссылкой на должностных лиц в понедельник сообщало, что на Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, и некоторые западные чиновники начали проявлять нетерпение. Тем временем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в понедельник, что украинские войска продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к контрнаступательным действиям. При этом ранее в тот же в генеральном штабе вооруженных сил Украины, как передавали западные СМИ, отрицали начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом.
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876521726.html
https://ria.ru/20230606/poteri-1876515709.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве призвали украинцев соблюдать тишину в вопросе "наступления"
Замминистра обороны Маляр призвала украинцев соблюдать тишину в вопросе наступления
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем телеграм-канале
призвала сограждан соблюдать тишину в вопросе наступления украинских войск.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу
заявил, что украинские войска 4 июня предприняли попытку наступления на пяти направлениях, противник не добился успеха ни на одном из них, потерял 300 военнослужащих.
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"Планы любят тишину. Наступление начнется не в соцсетях", - написала Маляр.
В понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков
говорил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел".
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно отчитываться.
Издание Economist со ссылкой на должностных лиц в понедельник сообщало, что на Западе ожидали, что Украина начнет контрнаступление две недели назад, и некоторые западные чиновники начали проявлять нетерпение. Тем временем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила в понедельник, что украинские войска продолжают оборонительную операцию и на некоторых направлениях фронта переходят к контрнаступательным действиям. При этом ранее в тот же в генеральном штабе вооруженных сил Украины, как передавали западные СМИ, отрицали начало украинского контрнаступления, заявляя, что не располагают информацией об этом.
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