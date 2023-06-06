https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876513749.html

Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ

Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023

Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ

Российские войска в Запорожской области готовятся к отражению "главного удара" со стороны украинских войск, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:18

2023-06-06T16:18

2023-06-06T16:18

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

евгений балицкий

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Российские войска в Запорожской области готовятся к отражению "главного удара" со стороны украинских войск, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Пока не понимаем, почему противник не бьет всей своей мощью. Мы знаем, что потенциал у них и побольше есть: беспилотники, артиллерия, есть и авиация какая-никакая. Но пока не применяют они всей своей силы. Когда будет их самый главный удар, а мы понимаем, что они будут его наносить, вероятнее всего, у нас, поэтому к этому мы, естественно, готовимся", - сказал Балицкий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876454504.html

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр