https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876513749.html
Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ
Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ
Российские войска в Запорожской области готовятся к отражению "главного удара" со стороны украинских войск, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:18
2023-06-06T16:18
2023-06-06T16:18
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Российские войска в Запорожской области готовятся к отражению "главного удара" со стороны украинских войск, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Пока не понимаем, почему противник не бьет всей своей мощью. Мы знаем, что потенциал у них и побольше есть: беспилотники, артиллерия, есть и авиация какая-никакая. Но пока не применяют они всей своей силы. Когда будет их самый главный удар, а мы понимаем, что они будут его наносить, вероятнее всего, у нас, поэтому к этому мы, естественно, готовимся", - сказал Балицкий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876454504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ
Балицкий: Россия готовится отразить главный удар украинских войск в Запорожской области