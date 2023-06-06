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Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876513749.html
Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ
Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ
Российские войска в Запорожской области готовятся к отражению "главного удара" со стороны украинских войск, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:18
2023-06-06T16:18
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
евгений балицкий
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Российские войска в Запорожской области готовятся к отражению "главного удара" со стороны украинских войск, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Пока не понимаем, почему противник не бьет всей своей мощью. Мы знаем, что потенциал у них и побольше есть: беспилотники, артиллерия, есть и авиация какая-никакая. Но пока не применяют они всей своей силы. Когда будет их самый главный удар, а мы понимаем, что они будут его наносить, вероятнее всего, у нас, поэтому к этому мы, естественно, готовимся", - сказал Балицкий. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876454504.html
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безопасность, запорожская область, россия, евгений балицкий, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий сообщил о подготовке к отражению "главного удара" со стороны ВСУ

Балицкий: Россия готовится отразить главный удар украинских войск в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчёт зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха
Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Расчёт зенитной установки ЗУ-23-2 регулярно отрабатывает оперативные действия по отражению атаки с воздуха. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Российские войска в Запорожской области готовятся к отражению "главного удара" со стороны украинских войск, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Пока не понимаем, почему противник не бьет всей своей мощью. Мы знаем, что потенциал у них и побольше есть: беспилотники, артиллерия, есть и авиация какая-никакая. Но пока не применяют они всей своей силы. Когда будет их самый главный удар, а мы понимаем, что они будут его наносить, вероятнее всего, у нас, поэтому к этому мы, естественно, готовимся", - сказал Балицкий.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов
Вчера, 13:23
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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