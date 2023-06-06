https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876511020.html

Российские войска сорвали наступление ВСУ на всех участках фронта

Российские войска сорвали наступление ВСУ на всех участках фронта - РИА Новости, 06.06.2023

Российские войска сорвали наступление ВСУ на всех участках фронта

В течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники, российские... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:06

2023-06-06T16:06

2023-06-06T19:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В течение трех суток Киев предпринял давно обещанное наступление, сосредоточив на разных участках фронта большое количество живой силы и техники, российские войска сорвали все атаки, говорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу."Попытки наступления сорваны, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. <...> Своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери", — подчеркнул генерал армии.Четвертого июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытку наступления на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился, понеся значительные потери: 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей. Пятого июня ВСУ пытались наступать уже на семи направлениях силами пяти бригад, но потери оказались еще более ощутимыми: более 1600 человек личного состава, 28 танков, в том числе восемь "Леопардов" и три колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники.За три дня боевых действий ВСУ на всех направлениях лишились до 3715 военнослужащих, 52 танков, 207 бронированных машин, 134 автомобилей, пяти самолетов и двух вертолетов, указал Шойгу."К сожалению, не обошлось и без наших потерь. Всего в ходе отражения наступления противника в Объединенной группировке войск погиб 71 военнослужащий, 210 получили ранения. Подбиты: 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий", — сообщил министр.Он подчеркнул, что в боях наиболее отличились подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад. Особый героизм показала 3-я рота 37-й мотострелковой бригады под командованием младшего лейтенанта Юрия Желанова и командира 1-го батальона этой же бригады майора Владимира Положенцева."Под угрозой окружения младший лейтенант Желанов, будучи раненым, отвел свою роту на заранее оборудованные оборонительные позиции, где успешно остановил наступающие подразделения противника", — отметил Шойгу.Говоря о подрыве минувшей ночью украинскими силами Каховской ГЭС, глава Минобороны сообщил, что Киев пошел на это, чтобы не допустить наступления российской армии."Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив, таким образом, свои позиции на Херсонском направлении", — пояснил министр.Этот террористический акт привел к затоплению большой территории и будет иметь тяжелые последствия для экологии, заключил Шойгу.

https://ria.ru/20230601/kontrnastuplenie-1875421652.html

https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876507315.html

https://ria.ru/20230606/kakhovka-1876523424.html

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Шойгу о сорванном контрнаступлении Киева и общих потерях ВСУ за три дня Шойгу о сорванном контрнаступлении Киева и общих потерях ВСУ за три дня 2023-06-06T16:06 true PT1M43S

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вооруженные силы украины, в мире, киев, россия, сергей шойгу