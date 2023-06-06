https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876454504.html

Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов

Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов - РИА Новости, 06.06.2023

Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что контрнаступление Киева идет уже второй день, но оно безуспешно. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:23

2023-06-06T13:23

2023-06-06T13:37

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

безопасность

россия

госдума рф

вячеслав володин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что контрнаступление Киева идет уже второй день, но оно безуспешно."Второй день идёт контрнаступление киевского режима… Молчание об этом (Владимира) Зеленского, (генсека НАТО Йенса) Столтенберга, (президента США Джо) Байдена неслучайно… Успехов нет", - написал Володин в своем Telegram-канале.Цели и задачи не достигаются, а потери огромные, отметил председатель Госдумы. "Только за последние сутки нашими вооружёнными силами уничтожены порядка 2000 украинских боевиков и иностранных наёмников, сожжены 32 танка, из которых 8 немецких "Леопардов" и 3 французских AMX-10, 109 БМП", - написал он.

https://ria.ru/20230606/ukraina-1876362748.html

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Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, безопасность, россия, госдума рф, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр