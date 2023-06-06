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Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:23 06.06.2023 (обновлено: 13:37 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876454504.html
Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов
Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов - РИА Новости, 06.06.2023
Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что контрнаступление Киева идет уже второй день, но оно безуспешно. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:23
2023-06-06T13:37
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
россия
госдума рф
вячеслав володин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что контрнаступление Киева идет уже второй день, но оно безуспешно."Второй день идёт контрнаступление киевского режима… Молчание об этом (Владимира) Зеленского, (генсека НАТО Йенса) Столтенберга, (президента США Джо) Байдена неслучайно… Успехов нет", - написал Володин в своем Telegram-канале.Цели и задачи не достигаются, а потери огромные, отметил председатель Госдумы. "Только за последние сутки нашими вооружёнными силами уничтожены порядка 2000 украинских боевиков и иностранных наёмников, сожжены 32 танка, из которых 8 немецких "Леопардов" и 3 французских AMX-10, 109 БМП", - написал он.
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876362748.html
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украина, вооруженные силы украины, безопасность, россия, госдума рф, вячеслав володин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов

Спикер Госдумы Володин заявил, что Украина не достигает целей и задач контрнаступления

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что контрнаступление Киева идет уже второй день, но оно безуспешно.
"Второй день идёт контрнаступление киевского режима… Молчание об этом (Владимира) Зеленского, (генсека НАТО Йенса) Столтенберга, (президента США Джо) Байдена неслучайно… Успехов нет", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Цели и задачи не достигаются, а потери огромные, отметил председатель Госдумы. "Только за последние сутки нашими вооружёнными силами уничтожены порядка 2000 украинских боевиков и иностранных наёмников, сожжены 32 танка, из которых 8 немецких "Леопардов" и 3 французских AMX-10, 109 БМП", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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