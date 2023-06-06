https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876454504.html
Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов
Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов - РИА Новости, 06.06.2023
Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что контрнаступление Киева идет уже второй день, но оно безуспешно. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:23
2023-06-06T13:23
2023-06-06T13:37
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
россия
госдума рф
вячеслав володин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что контрнаступление Киева идет уже второй день, но оно безуспешно."Второй день идёт контрнаступление киевского режима… Молчание об этом (Владимира) Зеленского, (генсека НАТО Йенса) Столтенберга, (президента США Джо) Байдена неслучайно… Успехов нет", - написал Володин в своем Telegram-канале.Цели и задачи не достигаются, а потери огромные, отметил председатель Госдумы. "Только за последние сутки нашими вооружёнными силами уничтожены порядка 2000 украинских боевиков и иностранных наёмников, сожжены 32 танка, из которых 8 немецких "Леопардов" и 3 французских AMX-10, 109 БМП", - написал он.
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876362748.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Володин заявил, что у украинского "контрнаступления" нет успехов
Спикер Госдумы Володин заявил, что Украина не достигает целей и задач контрнаступления