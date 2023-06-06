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Начальник генштаба США оценил подготовку Украины к контрнаступлению - РИА Новости, 06.06.2023
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00:48 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876337895.html
Начальник генштаба США оценил подготовку Украины к контрнаступлению
Начальник генштаба США оценил подготовку Украины к контрнаступлению - РИА Новости, 06.06.2023
Начальник генштаба США оценил подготовку Украины к контрнаступлению
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в интервью телеканалу CNN, что Украина "очень хорошо подготовлена" к наступлению,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T00:48
2023-06-06T00:48
нато
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в интервью телеканалу CNN, что Украина "очень хорошо подготовлена" к наступлению, но говорить об исходе операции пока рано. "Я думаю, что украинцы очень хорошо подготовлены. Как вы хорошо знаете, США, другие союзнические страны в Европе и на самом деле по всему миру помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными и так далее", - сказал Милли. Он добавил, что "пока слишком рано говорить, каким будет исход" масштабной наступательной операции, которую давно анонсируют украинские власти и их западные спонсоры. В понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков говорил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел". Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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нато, марк милли, сергей лавров, игорь конашенков, сша, россия, украина
НАТО, Марк Милли, Сергей Лавров, Игорь Конашенков, США, Россия, Украина
Начальник генштаба США оценил подготовку Украины к контрнаступлению

Начальник генштаба США Милли: Украина очень хорошо подготовлена к контрнаступлению

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил в интервью телеканалу CNN, что Украина "очень хорошо подготовлена" к наступлению, но говорить об исходе операции пока рано.
«
"Я думаю, что украинцы очень хорошо подготовлены. Как вы хорошо знаете, США, другие союзнические страны в Европе и на самом деле по всему миру помогают украинцам подготовкой, боеприпасами, советом, разведданными и так далее", - сказал Милли.
Он добавил, что "пока слишком рано говорить, каким будет исход" масштабной наступательной операции, которую давно анонсируют украинские власти и их западные спонсоры.
В понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков говорил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с целью прорвать оборону на наиболее уязвимом, по мнению Киева, участке фронта. По его словам, "своих задач противник не добился, успеха не имел".
Сроки украинского контрнаступления неоднократно сдвигались и продолжают сдвигаться. Российские комментаторы связывали эту "нервозность", во-первых, с информационной войной - постоянные объявления о скором наступлении призваны держать Россию в напряжении, а во-вторых, с тем, что Запад требует от киевской власти быстрых и победоносных результатов, и ей приходится постоянно "отчитываться".
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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НАТОМарк МиллиСергей ЛавровИгорь КонашенковСШАРоссияУкраина
 
 
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