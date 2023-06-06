https://ria.ru/20230606/kleverli-1876506842.html

Посольство России прокомментировало визит главы британского МИД в Киев

Посольство России прокомментировало визит главы британского МИД в Киев - РИА Новости, 06.06.2023

Посольство России прокомментировало визит главы британского МИД в Киев

Визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Киев и его высказывания подстрекают Украину к новым диверсиям против гражданского населения... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:56

2023-06-06T15:56

2023-06-06T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джеймс клеверли

владимир зеленский

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Киев и его высказывания подстрекают Украину к новым диверсиям против гражданского населения России, таким как подрыв Каховской ГЭС, говорится в распространенном во вторник комментарии посольства РФ в Лондоне. Глава британского МИД в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским. "Личный визит высокопоставленного британского эмиссара и его ободряющие публичные заверения не могут не восприниматься подконтрольным Западу киевским режимом как подстрекательство к новым военным авантюрам и диверсиям против гражданского населения России. Таким, как преднамеренное разрушение конструкций Каховской ГЭС, что чревато драматичными гуманитарными последствиями для проживающих на подтопленной территории мирных жителей", - говорится в комментарии. В дипмиссии также отметили, что рассуждения Клеверли "об увиденных им в украинской столице распустившихся цветах и позеленевших листьях выглядят особенно цинично" на фоне целенаправленных шагов Лондона по эскалации конфликта на Украине, в том числе поставок Киеву все более мощных и дальнобойных видов наступательных вооружений. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, джеймс клеверли, владимир зеленский, каховская гэс, разрушение каховской гэс