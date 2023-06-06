https://ria.ru/20230606/kleverli-1876506842.html
Посольство России прокомментировало визит главы британского МИД в Киев
Посольство России прокомментировало визит главы британского МИД в Киев - РИА Новости, 06.06.2023
Посольство России прокомментировало визит главы британского МИД в Киев
Визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Киев и его высказывания подстрекают Украину к новым диверсиям против гражданского населения... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:56
2023-06-06T15:56
2023-06-06T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джеймс клеверли
владимир зеленский
каховская гэс
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Киев и его высказывания подстрекают Украину к новым диверсиям против гражданского населения России, таким как подрыв Каховской ГЭС, говорится в распространенном во вторник комментарии посольства РФ в Лондоне. Глава британского МИД в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским. "Личный визит высокопоставленного британского эмиссара и его ободряющие публичные заверения не могут не восприниматься подконтрольным Западу киевским режимом как подстрекательство к новым военным авантюрам и диверсиям против гражданского населения России. Таким, как преднамеренное разрушение конструкций Каховской ГЭС, что чревато драматичными гуманитарными последствиями для проживающих на подтопленной территории мирных жителей", - говорится в комментарии. В дипмиссии также отметили, что рассуждения Клеверли "об увиденных им в украинской столице распустившихся цветах и позеленевших листьях выглядят особенно цинично" на фоне целенаправленных шагов Лондона по эскалации конфликта на Украине, в том числе поставок Киеву все более мощных и дальнобойных видов наступательных вооружений. Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
https://ria.ru/20230606/ges-1876395696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, джеймс клеверли, владимир зеленский, каховская гэс, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джеймс Клеверли, Владимир Зеленский, Каховская ГЭС, Разрушение Каховской ГЭС
Посольство России прокомментировало визит главы британского МИД в Киев
Посольство России: визит Клеверли толкает Киев к таким диверсиям, как подрыв Каховской ГЭС
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости.
Визит министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли в Киев и его высказывания подстрекают Украину к новым диверсиям против гражданского населения России, таким как подрыв Каховской ГЭС, говорится в распространенном во вторник комментарии
посольства РФ в Лондоне.
Глава британского МИД в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел встречу с Владимиром Зеленским.
"Катастрофа близко". Что будет после разрушения Каховской ГЭС
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"Личный визит высокопоставленного британского эмиссара и его ободряющие публичные заверения не могут не восприниматься подконтрольным Западу киевским режимом как подстрекательство к новым военным авантюрам и диверсиям против гражданского населения России. Таким, как преднамеренное разрушение конструкций Каховской ГЭС, что чревато драматичными гуманитарными последствиями для проживающих на подтопленной территории мирных жителей", - говорится в комментарии.
В дипмиссии также отметили, что рассуждения Клеверли "об увиденных им в украинской столице распустившихся цветах и позеленевших листьях выглядят особенно цинично" на фоне целенаправленных шагов Лондона по эскалации конфликта на Украине, в том числе поставок Киеву все более мощных и дальнобойных видов наступательных вооружений.
Что произошло на Каховской ГЭС. Хроника событий
Украинские войска минувшей ночью нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.