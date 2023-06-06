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В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота - РИА Новости, 06.06.2023
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07:03 06.06.2023 (обновлено: 10:04 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/kirgiziya-1876352671.html
В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота
В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота - РИА Новости, 06.06.2023
В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота
В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T07:03
2023-06-06T10:04
киргизия
в мире
госкомитета нацбезопасности (гкнб) киргизии
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БИШКЕК, 6 июн — РИА Новости. В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики."Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти", — сказал собеседник агентства.По его словам, задержанные уже дают показания. Всего в группу заговорщиков входили более ста человек, а основным организатором и идейным вдохновителем, по версии следствия, была гражданская активистка и председатель партии "Народный Совет", бывшая заведующая соцотделом правительства Роза Нурматова.В ГКНБ рассказали, что на протяжении года заговорщики целенаправленно вербовали сторонников, проводили тайные встречи, на которых обсуждали планы по насильственному захвату власти. В ближайшее время они ждали поступления из-за рубежа значительных денежных сумм для финансирования организационных вопросов и выплат основным функционерам."Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию", — добавили в ГКНБ.Сейчас все задержанные находятся в следственном изоляторе.
https://ria.ru/20230605/kirgiziya-1876194316.html
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киргизия, в мире, госкомитета нацбезопасности (гкнб) киргизии
Киргизия, В мире, Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии
В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

Киргизские спецслужбы задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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БИШКЕК, 6 июн — РИА Новости. В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики.
"Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти", — сказал собеседник агентства.
По его словам, задержанные уже дают показания. Всего в группу заговорщиков входили более ста человек, а основным организатором и идейным вдохновителем, по версии следствия, была гражданская активистка и председатель партии "Народный Совет", бывшая заведующая соцотделом правительства Роза Нурматова.
В ГКНБ рассказали, что на протяжении года заговорщики целенаправленно вербовали сторонников, проводили тайные встречи, на которых обсуждали планы по насильственному захвату власти. В ближайшее время они ждали поступления из-за рубежа значительных денежных сумм для финансирования организационных вопросов и выплат основным функционерам.
"Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию", — добавили в ГКНБ.
Сейчас все задержанные находятся в следственном изоляторе.
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КиргизияВ миреГоскомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии
 
 
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