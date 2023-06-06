https://ria.ru/20230606/kirgiziya-1876352671.html

В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота - РИА Новости, 06.06.2023

В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота

В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T07:03

2023-06-06T07:03

2023-06-06T10:04

киргизия

в мире

госкомитета нацбезопасности (гкнб) киргизии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg

БИШКЕК, 6 июн — РИА Новости. В Киргизии задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота, сообщили РИА Новости в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики."Задержаны лица, которые планировали организовать массовые беспорядки и акции неповиновения в целях последующего насильственного захвата власти", — сказал собеседник агентства.По его словам, задержанные уже дают показания. Всего в группу заговорщиков входили более ста человек, а основным организатором и идейным вдохновителем, по версии следствия, была гражданская активистка и председатель партии "Народный Совет", бывшая заведующая соцотделом правительства Роза Нурматова.В ГКНБ рассказали, что на протяжении года заговорщики целенаправленно вербовали сторонников, проводили тайные встречи, на которых обсуждали планы по насильственному захвату власти. В ближайшее время они ждали поступления из-за рубежа значительных денежных сумм для финансирования организационных вопросов и выплат основным функционерам."Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию", — добавили в ГКНБ.Сейчас все задержанные находятся в следственном изоляторе.

https://ria.ru/20230605/kirgiziya-1876194316.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, в мире, госкомитета нацбезопасности (гкнб) киргизии