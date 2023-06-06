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Кинбурнская коса не попала в зону подтопления после аварии на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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15:07 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/kinburn-1876489771.html
Кинбурнская коса не попала в зону подтопления после аварии на Каховской ГЭС
Кинбурнская коса не попала в зону подтопления после аварии на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Кинбурнская коса не попала в зону подтопления после аварии на Каховской ГЭС
Подтопления на Кинбурнской косе Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС нет, уровень воды поднялся незначительно, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:07
2023-06-06T15:07
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
херсонская область
разрушение каховской гэс
ситуация в днр и лнр
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 июн - РИА Новости. Подтопления на Кинбурнской косе Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС нет, уровень воды поднялся незначительно, заявил РИА Новости замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол. "По состоянию на 13.00 по московскому времени на Кинбурнской косе подтопления нет. В месте лимана очень широкая водная гладь, и превышение уровня очень незначительное. Поэтому пока там ситуация контролируемая. Тем более село Покровское, которое находится со стороны лимана, полностью эвакуировано, и жители там не находятся", - рассказал Тистол РИА Новости. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка.
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происшествия, россия, херсонская область , разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кинбурнская коса не попала в зону подтопления после аварии на Каховской ГЭС

Голопристанские власти контролируют ситуацию на Кинбурнской косе после ЧП на Каховской ГЭС

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 июн - РИА Новости. Подтопления на Кинбурнской косе Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС нет, уровень воды поднялся незначительно, заявил РИА Новости замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол.
«
"По состоянию на 13.00 по московскому времени на Кинбурнской косе подтопления нет. В месте лимана очень широкая водная гладь, и превышение уровня очень незначительное. Поэтому пока там ситуация контролируемая. Тем более село Покровское, которое находится со стороны лимана, полностью эвакуировано, и жители там не находятся", - рассказал Тистол РИА Новости.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды.
Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка.
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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