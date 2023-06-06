https://ria.ru/20230606/kinburn-1876489771.html
Кинбурнская коса не попала в зону подтопления после аварии на Каховской ГЭС
Кинбурнская коса не попала в зону подтопления после аварии на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Кинбурнская коса не попала в зону подтопления после аварии на Каховской ГЭС
Подтопления на Кинбурнской косе Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС нет, уровень воды поднялся незначительно, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:07
2023-06-06T15:07
2023-06-06T15:07
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
херсонская область
разрушение каховской гэс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876398708_0:251:2409:1606_1920x0_80_0_0_9cf9dbad3038c859feba22a732810c44.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 июн - РИА Новости. Подтопления на Кинбурнской косе Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС нет, уровень воды поднялся незначительно, заявил РИА Новости замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол. "По состоянию на 13.00 по московскому времени на Кинбурнской косе подтопления нет. В месте лимана очень широкая водная гладь, и превышение уровня очень незначительное. Поэтому пока там ситуация контролируемая. Тем более село Покровское, которое находится со стороны лимана, полностью эвакуировано, и жители там не находятся", - рассказал Тистол РИА Новости. Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка.
https://ria.ru/20230606/ges-1876453870.html
россия
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876398708_118:0:2259:1606_1920x0_80_0_0_e911d57de216a270e560e68037a567ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, херсонская область , разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кинбурнская коса не попала в зону подтопления после аварии на Каховской ГЭС
Голопристанские власти контролируют ситуацию на Кинбурнской косе после ЧП на Каховской ГЭС