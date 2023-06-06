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В Киеве работают системы ПВО - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:32 06.06.2023 (обновлено: 05:32 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/kiev-1876345031.html
В Киеве работают системы ПВО
В Киеве работают системы ПВО - РИА Новости, 06.06.2023
В Киеве работают системы ПВО
Силы ПВО работают в Киеве, сообщила городская военная администрация. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T03:32
2023-06-06T05:32
специальная военная операция на украине
киев
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО работают в Киеве, сообщила городская военная администрация.&quot;Киев. Работает ПВО,&quot; - говорится в сообщении администрации в ее Telegram-канале.Ранее поступали сообщения о работе украинской ПВО на подступах к Киеву. Ночью воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября прошлого года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве работают системы ПВО

Военная администрация Киева сообщила о работе ПВО в городе

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО работают в Киеве, сообщила городская военная администрация.
«

"Киев. Работает ПВО," - говорится в сообщении администрации в ее Telegram-канале.

Ранее поступали сообщения о работе украинской ПВО на подступах к Киеву.
Ночью воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября прошлого года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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