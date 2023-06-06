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В Киеве работают системы ПВО
В Киеве работают системы ПВО - РИА Новости, 06.06.2023
В Киеве работают системы ПВО
Силы ПВО работают в Киеве, сообщила городская военная администрация. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T03:32
2023-06-06T03:32
2023-06-06T05:32
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО работают в Киеве, сообщила городская военная администрация."Киев. Работает ПВО," - говорится в сообщении администрации в ее Telegram-канале.Ранее поступали сообщения о работе украинской ПВО на подступах к Киеву. Ночью воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября прошлого года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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киев, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киеве работают системы ПВО
Военная администрация Киева сообщила о работе ПВО в городе
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО работают в Киеве, сообщила городская военная администрация.
«
"Киев. Работает ПВО," - говорится в сообщении администрации в ее Telegram-канале.
Ранее поступали сообщения о работе украинской ПВО на подступах к Киеву.
Ночью воздушную тревогу объявили на всей территории Украины
.
Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября прошлого года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
В Днепропетровской и Харьковской областях прогремели взрывы, сообщили СМИ