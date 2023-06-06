https://ria.ru/20230606/khachaturyan-1876225924.html

Биография Арама Хачатуряна

Биография Арама Хачатуряна - РИА Новости, 06.06.2023

Биография Арама Хачатуряна

Композитор, дирижер и педагог Арам Ильич Хачатурян родился 6 июня (24 мая по старому стилю) 1903 года в селе Коджори (ныне в составе муниципалитета Тбилиси,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T02:01

2023-06-06T02:01

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справки

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арам хачатурян

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петр чайковский

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Композитор, дирижер и педагог Арам Ильич Хачатурян родился 6 июня (24 мая по старому стилю) 1903 года в селе Коджори (ныне в составе муниципалитета Тбилиси, Грузия).В 18 лет переехал в Москву, где поступил в Музыкальный техникум (ныне Музыкальное училище) имени Гнесиных в класс виолончели. Параллельно Хачатурян получил образование биолога на физико-математическом факультете Московского государственного университета. В 1925 году начал заниматься композицией под руководством Михаила Гнесина, основы инструментовки изучал у Рейнгольда Глиэра. Тогда же создал свои первые сочинения – "Танец" для скрипки и фортепиано и "Поэму" для фортепиано.В 1934 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс композиции Николая Мясковского).В 1934-1936 годах учился в аспирантуре при консерватории.Дарование Хачатуряна-композитора проявилось уже в годы обучения в консерватории: в 1930-е годы им написаны Сюита для фортепиано, Соната для скрипки и фортепиано, Трио для кларнета, скрипки и фортепиано (все – 1932), Танцевальная сюита для оркестра (1933) и др.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) создал ряд патриотических сочинений: песни "Капитан Гастелло", "Море Балтийское", марш "Героям Отечественной войны". В 1944 году написал Государственный гимн Армянской ССР. С темой войны связаны Вторая (1943) и Третья (1947) симфонии, отличающиеся помпезной оркестровкой: в партитуру Второй симфонии введен колокол, в партитуру Третьей симфонии – орган и 15 труб. В военные годы Хачатурян создал балет "Гаяне". Премьера состоялась в 1942 году в Перми, куда был эвакуирован Ленинградский оперный театр имени С.М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). На основе балета "Гаянэ" были составлены три оркестровые сюиты, одна из которых включает всемирно известный "Танец с саблями". Самые популярные инструментальные сочинения Арама Хачатуряна – концерты для фортепиано, для скрипки с оркестром. В них он наследует традиции концертного стиля Ференца Листа, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Мориса Равеля, Сергея Прокофьева.Среди наиболее известных сочинений – балет "Спартак" (1954), концерты для фортепиано (1936), скрипки (1940), виолончели (1946) с оркестром, концерты-рапсодии для скрипки (1961), виолончели (1963), фортепиано (1968) с оркестром, симфонии (1934,1943) и др.Поздний период творчества Хачатуряна ознаменовался созданием "Баллады о Родине" (1961) для баса с оркестром, двух инструментальных триад: концертов-рапсодий для виолончели (1961), скрипки (1963), фортепиано (1968) и сольных сонат для виолончели (1974), скрипки (1975) и альта (1976); для фортепиано были написаны Соната (1961), посвященная учителю композитора Николаю Мясковскому, а также второй том "Детского альбома" (1965, первый том – 1947).Большое место в творчестве Арама Хачатуряна занимала музыка для драматических спектаклей. Наиболее показательные в этом жанре сочинения – музыка к "Валенсианской вдове" Лопе де Вега (1940) и к "Маскараду" Лермонтова (1941). Написал также музыку к пьесе Бориса Лавренева "Лермонтов", трагедиям Уильяма Шекспира "Макбет" и "Король Лир". Симфонические сюиты, созданные на основе музыки к спектаклям, получили самостоятельную концертную жизнь. Всего Арам Хачатурян написал музыку более чем к двадцати спектаклям. С не меньшим вниманием относился композитор и к киноискусству. Среди многочисленных фильмов, в которых звучит его музыка, особое место занимают "Пэпо" (1935) и "Зангезур" (1938).Занимался преподавательской деятельностью. Начиная с 1950 года Хачатурян – профессор по классу композиции в Московской консерватории и Институте имени Гнесиных. В числе его учеников были такие известные композиторы, как Андрей Эшпай, Ростислав Бойко, Алексей Рыбников, Микаэл Таривердиев, Эдгар Оганесян, Эдуард Хагагортян, Марк Минков, Толиб-хон Шахиди, Игорь Якушенко, Владимир Рябов и Кирилл Волков. В 1950 году началась дирижерская деятельность Хачатуряна. С большим успехом его выступления проходили в городах СССР и за рубежом. Разнообразной была и общественная работа композитора. В 1939-1948 годы он был заместителем председателя, а в 1957-1978 годах – секретарем Союза композиторов.Кроме этого он плодотворно работал как член Всемирного и Советского комитета защиты мира, был президентом Советской ассоциации дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки. Доктор искусствоведения (1965).Арам Хачатурян – Герой Социалистического труда (1973), Народный артист СССР (1954). Лауреат Ленинской премии (1959), Государственной премии СССР (1941, 1943, 1946, 1950, 1971). Был награжден рядом орденов и медалей.Творчество Хачатуряна впечатляет богатством образного содержания, широтой использования различных форм и жанров. Его творчество явилось конкретным проявлением плодотворности взаимодействия традиций музыкальных культур Востока и Запада.Арам Хачатурян скончался 1 мая 1978 года в Москве. Похоронен в Армении в пантеоне парка имени Комитаса.Имя Xачатуряна присвоено Большому залу филармонии Еревана (Армения) (1978). В 1999 году в центре Еревана перед Большим концертным залом был установлен памятник Араму Хачатуряну (автор – Юрий Петросян). В Ереване действует дом-музей композитора. В июне 2017 года в большом зале Ереванской Государственный филармонии был торжественно открыт бронзовый бюст композитора работы Микаэла Согояна. В Ереване с 2003 года ежегодно проходит Международный конкурс имени Арама Хачатуряна. В 2006 году в Москве в сквере у Дома композиторов был открыт памятник Хачатуряну работы скульптора Георгия Франгуляна. В феврале 2017 года в Московской консерватории был открыт бюст Арама Хачатуряна работы скульптора Микаэла Согояна. В Нижнем Новгороде Детская школа искусств носит имя композитора. В 2021 году на территории школы открыли памятник Хачатуряну работы скульптора Микаэла Согояна. Именем Арама Хачатуряна назван самолет авиакомпании "Аэрофлот". В 2019 году вышел байопик о Хачатуряне "Танец с саблями" (режиссер – Юсуп Разыков). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ереван, москва, арам хачатурян, михаил гнесин, петр чайковский