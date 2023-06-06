Рейтинг@Mail.ru
Мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна заводы Хабаровского края - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край
Хабаровский край
 
10:28 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/keta-1876394456.html
Мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна заводы Хабаровского края
Мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна заводы Хабаровского края - РИА Новости, 06.06.2023
Мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна заводы Хабаровского края
Почти 48 миллионов мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна рыбоводные заводы Хабаровского края по утвержденному губернатором Михаилом Дегтяревым плану, РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:28
2023-06-06T10:28
хабаровский край
хабаровский край
амур (река)
охотское море
михаил дегтярев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8fc4bcb9142edfb305efad52b1f0020f.jpg
ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Почти 48 миллионов мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна рыбоводные заводы Хабаровского края по утвержденному губернатором Михаилом Дегтяревым плану, сообщает правительство региона. "В Хабаровском крае продолжается работа по восстановлению лососевых видов рыб в бассейне реки Амур и в реках Охотского моря. Соответствующий проект был утвержден в прошлом году по инициативе губернатора Михаила Дегтярева. В этом году с рыбоводных заводов региона уже выпустили почти 48 миллионов штук молоди кеты, и выпуск продолжится до середины июля", - сообщает правительство региона. Отмечается, что всего в текущем году планируется отпустить в реки не менее 50 миллионов мальков. Комитет рыбного хозяйства правительства края сообщает, что воспроизводство лососевых имеет не только экономическое значение для края, но особенно важно для сохранения экосистемы Амурского бассейна. В последние годы в регионе наблюдались колебания численности тихоокеанских лососей. Причины носят комплексный характер и связаны как с природными факторами, так и с антропогенным воздействием. Выращенную этой весной молодь уже выпустили на Гурском и Анюйском лососевых рыбоводных заводах Амурского филиала ФГБУ "Главрыбвод". Мальков отпустили в реки Гур, Анюй, Биджан, Бира и Малая Уда, уточняют власти. Помимо крупных заводов, в восстановлении популяции лососевых участвуют и небольшие предприятия края, крестьянско-фермерские хозяйства. Накануне три такие предприятия выпустили молодь кеты в реки Акча, Дуй, Б. Иска, М. Иска, Ситога, Лиманская, руч. Медвежий, кл. Известковый. Всего около 300 тысяч мальков, добавляется в сообщении профильного ведомства. По данным правительства региона, вся молодь тихоокеанских лососей, выпускаемая в этом году, выращена из икры, которая была заложена на инкубацию прошлой осенью. Тогда, благодаря принимаемым мерам регулирования промысла, удалось обеспечить подходы кеты осенней к садкам рыбоводных заводов и заложить свыше 61 миллиона штук икры – вдвое больше чем годом ранее. Всего на территории региона работают 12 лососевых рыбоводных заводов, занимающиеся воспроизводством и пополнением запасов тихоокеанских лососей. Их суммарная производственная мощность превышает 114 миллионов штук выпускаемой молоди в год. По стратегии развития региона для сохранения и пополнения запасов тихоокеанских лососей главой края утвержден целевой показатель по выпуску искусственно выращенной на рыбоводных заводах молоди: в 2026 году – 78 миллионов мальков и к 2030 году – 87 миллионов. Существующие производственные мощности позволяют достичь этих значений, отметили в правительстве региона.
https://ria.ru/20230529/skeyt-park-1874800182.html
https://ria.ru/20230525/degtyarev-1874016759.html
хабаровский край
амур (река)
охотское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1492037f50100a33d81c36516537910f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровский край, амур (река), охотское море, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Амур (река), Охотское море, Михаил Дегтярев
Мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна заводы Хабаровского края

Мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна рыбоводные заводы Хабаровского края

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Вид на Хабаровск и реку Амур. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Почти 48 миллионов мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна рыбоводные заводы Хабаровского края по утвержденному губернатором Михаилом Дегтяревым плану, сообщает правительство региона.
"В Хабаровском крае продолжается работа по восстановлению лососевых видов рыб в бассейне реки Амур и в реках Охотского моря. Соответствующий проект был утвержден в прошлом году по инициативе губернатора Михаила Дегтярева. В этом году с рыбоводных заводов региона уже выпустили почти 48 миллионов штук молоди кеты, и выпуск продолжится до середины июля", - сообщает правительство региона.
Скейтбордистка на тренировке - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В Хабаровске построят еще один новый скейт-парк
29 мая, 12:43
Отмечается, что всего в текущем году планируется отпустить в реки не менее 50 миллионов мальков.
Комитет рыбного хозяйства правительства края сообщает, что воспроизводство лососевых имеет не только экономическое значение для края, но особенно важно для сохранения экосистемы Амурского бассейна. В последние годы в регионе наблюдались колебания численности тихоокеанских лососей. Причины носят комплексный характер и связаны как с природными факторами, так и с антропогенным воздействием.
Выращенную этой весной молодь уже выпустили на Гурском и Анюйском лососевых рыбоводных заводах Амурского филиала ФГБУ "Главрыбвод". Мальков отпустили в реки Гур, Анюй, Биджан, Бира и Малая Уда, уточняют власти. Помимо крупных заводов, в восстановлении популяции лососевых участвуют и небольшие предприятия края, крестьянско-фермерские хозяйства. Накануне три такие предприятия выпустили молодь кеты в реки Акча, Дуй, Б. Иска, М. Иска, Ситога, Лиманская, руч. Медвежий, кл. Известковый. Всего около 300 тысяч мальков, добавляется в сообщении профильного ведомства.
По данным правительства региона, вся молодь тихоокеанских лососей, выпускаемая в этом году, выращена из икры, которая была заложена на инкубацию прошлой осенью. Тогда, благодаря принимаемым мерам регулирования промысла, удалось обеспечить подходы кеты осенней к садкам рыбоводных заводов и заложить свыше 61 миллиона штук икры – вдвое больше чем годом ранее.
Всего на территории региона работают 12 лососевых рыбоводных заводов, занимающиеся воспроизводством и пополнением запасов тихоокеанских лососей. Их суммарная производственная мощность превышает 114 миллионов штук выпускаемой молоди в год.
По стратегии развития региона для сохранения и пополнения запасов тихоокеанских лососей главой края утвержден целевой показатель по выпуску искусственно выращенной на рыбоводных заводах молоди: в 2026 году – 78 миллионов мальков и к 2030 году – 87 миллионов. Существующие производственные мощности позволяют достичь этих значений, отметили в правительстве региона.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край
Дегтярев предложил китайскому бизнесу инвестировать в Хабаровский край
25 мая, 10:25
 
Хабаровский крайХабаровский крайАмур (река)Охотское мореМихаил Дегтярев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала