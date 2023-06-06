https://ria.ru/20230606/keta-1876394456.html

Мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна заводы Хабаровского края

Мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна заводы Хабаровского края - РИА Новости, 06.06.2023

Мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна заводы Хабаровского края

Почти 48 миллионов мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна рыбоводные заводы Хабаровского края по утвержденному губернатором Михаилом Дегтяревым плану, РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:28

2023-06-06T10:28

2023-06-06T10:28

хабаровский край

хабаровский край

амур (река)

охотское море

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Почти 48 миллионов мальков кеты выпустили в реки Амурского бассейна рыбоводные заводы Хабаровского края по утвержденному губернатором Михаилом Дегтяревым плану, сообщает правительство региона. "В Хабаровском крае продолжается работа по восстановлению лососевых видов рыб в бассейне реки Амур и в реках Охотского моря. Соответствующий проект был утвержден в прошлом году по инициативе губернатора Михаила Дегтярева. В этом году с рыбоводных заводов региона уже выпустили почти 48 миллионов штук молоди кеты, и выпуск продолжится до середины июля", - сообщает правительство региона. Отмечается, что всего в текущем году планируется отпустить в реки не менее 50 миллионов мальков. Комитет рыбного хозяйства правительства края сообщает, что воспроизводство лососевых имеет не только экономическое значение для края, но особенно важно для сохранения экосистемы Амурского бассейна. В последние годы в регионе наблюдались колебания численности тихоокеанских лососей. Причины носят комплексный характер и связаны как с природными факторами, так и с антропогенным воздействием. Выращенную этой весной молодь уже выпустили на Гурском и Анюйском лососевых рыбоводных заводах Амурского филиала ФГБУ "Главрыбвод". Мальков отпустили в реки Гур, Анюй, Биджан, Бира и Малая Уда, уточняют власти. Помимо крупных заводов, в восстановлении популяции лососевых участвуют и небольшие предприятия края, крестьянско-фермерские хозяйства. Накануне три такие предприятия выпустили молодь кеты в реки Акча, Дуй, Б. Иска, М. Иска, Ситога, Лиманская, руч. Медвежий, кл. Известковый. Всего около 300 тысяч мальков, добавляется в сообщении профильного ведомства. По данным правительства региона, вся молодь тихоокеанских лососей, выпускаемая в этом году, выращена из икры, которая была заложена на инкубацию прошлой осенью. Тогда, благодаря принимаемым мерам регулирования промысла, удалось обеспечить подходы кеты осенней к садкам рыбоводных заводов и заложить свыше 61 миллиона штук икры – вдвое больше чем годом ранее. Всего на территории региона работают 12 лососевых рыбоводных заводов, занимающиеся воспроизводством и пополнением запасов тихоокеанских лососей. Их суммарная производственная мощность превышает 114 миллионов штук выпускаемой молоди в год. По стратегии развития региона для сохранения и пополнения запасов тихоокеанских лососей главой края утвержден целевой показатель по выпуску искусственно выращенной на рыбоводных заводах молоди: в 2026 году – 78 миллионов мальков и к 2030 году – 87 миллионов. Существующие производственные мощности позволяют достичь этих значений, отметили в правительстве региона.

https://ria.ru/20230529/skeyt-park-1874800182.html

https://ria.ru/20230525/degtyarev-1874016759.html

хабаровский край

амур (река)

охотское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

хабаровский край, амур (река), охотское море, михаил дегтярев