https://ria.ru/20230606/kaluga-1876512883.html

Шапша проконтролировал ход реконструкции северного въезда в Калугу

Шапша проконтролировал ход реконструкции северного въезда в Калугу - РИА Новости, 06.06.2023

Шапша проконтролировал ход реконструкции северного въезда в Калугу

Губернатор Владислав Шапша в рамках рабочей поездки по Калуге проконтролировал ход реконструкции северного въезда в областной центр, и убедился, что движение... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:14

2023-06-06T16:14

2023-06-06T16:14

калужская область

калуга

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Владислав Шапша в рамках рабочей поездки по Калуге проконтролировал ход реконструкции северного въезда в областной центр, и убедился, что движение будет открыто в ближайшее время, сообщает правительство Калужской области. Северный въезд в Калугу – один из ключевых объектов транспортной инфраструктуры региона, подчеркивает областное правительство. Губернатор убедился, что работы находятся в высокой степени готовности. По словам представителей подрядной организации, в настоящее время идет обустройство дорожной части: устанавливаются шумозащитные каркасы, монтируется леерное ограждение, производится обустройство откосов. "Было отмечено, что "трасса освещена, светофорные объекты в желтом режиме готовы запустить, все коммуникации в тело дороги вписаны". Главу региона заверили, что движение будет открыто в ближайшее время", - говорится в сообщении. По оценке Владислава Шапши, реконструированная дорога "для калужан большое подспорье". "Дорога была извилистая, без тротуаров, узкая, неосвещённая. Сейчас, конечно, другой уровень и удобства, и безопасности", - сказал губернатор. Глава региона поручил руководству города проинформировать жителей, что разворотное кольцо будет окончательно сделано уже после открытия движения по основному ходу – ориентировочно к концу лета.

https://ria.ru/20230602/nashestvie-1875857762.html

https://ria.ru/20230605/bespilotniki-1876149091.html

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калуга, калужская область, владислав шапша, россия