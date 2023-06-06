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Шапша проконтролировал ход реконструкции северного въезда в Калугу - РИА Новости, 06.06.2023
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Калужская область
 
16:14 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/kaluga-1876512883.html
Шапша проконтролировал ход реконструкции северного въезда в Калугу
Шапша проконтролировал ход реконструкции северного въезда в Калугу - РИА Новости, 06.06.2023
Шапша проконтролировал ход реконструкции северного въезда в Калугу
Губернатор Владислав Шапша в рамках рабочей поездки по Калуге проконтролировал ход реконструкции северного въезда в областной центр, и убедился, что движение... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:14
2023-06-06T16:14
калужская область
калуга
калужская область
владислав шапша
россия
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КАЛУГА, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Владислав Шапша в рамках рабочей поездки по Калуге проконтролировал ход реконструкции северного въезда в областной центр, и убедился, что движение будет открыто в ближайшее время, сообщает правительство Калужской области. Северный въезд в Калугу – один из ключевых объектов транспортной инфраструктуры региона, подчеркивает областное правительство. Губернатор убедился, что работы находятся в высокой степени готовности. По словам представителей подрядной организации, в настоящее время идет обустройство дорожной части: устанавливаются шумозащитные каркасы, монтируется леерное ограждение, производится обустройство откосов. "Было отмечено, что "трасса освещена, светофорные объекты в желтом режиме готовы запустить, все коммуникации в тело дороги вписаны". Главу региона заверили, что движение будет открыто в ближайшее время", - говорится в сообщении. По оценке Владислава Шапши, реконструированная дорога "для калужан большое подспорье". "Дорога была извилистая, без тротуаров, узкая, неосвещённая. Сейчас, конечно, другой уровень и удобства, и безопасности", - сказал губернатор. Глава региона поручил руководству города проинформировать жителей, что разворотное кольцо будет окончательно сделано уже после открытия движения по основному ходу – ориентировочно к концу лета.
https://ria.ru/20230602/nashestvie-1875857762.html
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калуга, калужская область, владислав шапша, россия
Калужская область, Калуга, Калужская область, Владислав Шапша, Россия
Шапша проконтролировал ход реконструкции северного въезда в Калугу

Губернатор Шапша проконтролировал ход реконструкции северного въезда в Калугу

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской областиГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша . Архивное фото
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КАЛУГА, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Владислав Шапша в рамках рабочей поездки по Калуге проконтролировал ход реконструкции северного въезда в областной центр, и убедился, что движение будет открыто в ближайшее время, сообщает правительство Калужской области.
Северный въезд в Калугу – один из ключевых объектов транспортной инфраструктуры региона, подчеркивает областное правительство. Губернатор убедился, что работы находятся в высокой степени готовности. По словам представителей подрядной организации, в настоящее время идет обустройство дорожной части: устанавливаются шумозащитные каркасы, монтируется леерное ограждение, производится обустройство откосов.
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"Было отмечено, что "трасса освещена, светофорные объекты в желтом режиме готовы запустить, все коммуникации в тело дороги вписаны". Главу региона заверили, что движение будет открыто в ближайшее время", - говорится в сообщении.
По оценке Владислава Шапши, реконструированная дорога "для калужан большое подспорье".
«
"Дорога была извилистая, без тротуаров, узкая, неосвещённая. Сейчас, конечно, другой уровень и удобства, и безопасности", - сказал губернатор.
Глава региона поручил руководству города проинформировать жителей, что разворотное кольцо будет окончательно сделано уже после открытия движения по основному ходу – ориентировочно к концу лета.
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Калужская областьКалугаКалужская областьВладислав ШапшаРоссия
 
 
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