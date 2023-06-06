https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html

Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить

Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить - РИА Новости, 06.06.2023

Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить

Сегодня ночью украинские войска в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС. Циклопическое сооружение, выстроенное нашими предками, не выдержало многомесячных атак РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:45

2023-06-06T15:45

2023-06-06T15:45

аналитика

россия

украина

каховская гэс

вооруженные силы украины

новая каховка

дмитрий корчинский

владимир сальдо

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Сегодня ночью украинские войска в очередной раз обстреляли Каховскую ГЭС. Циклопическое сооружение, выстроенное нашими предками, не выдержало многомесячных атак ВСУ. Надводные конструкции и машинный зал оказались разрушены, дамба прорвана. Сейчас водохранилище стремительно мелеет, по Днепру катится волна высотой в несколько метров, подтапливая дома и заливая левый берег.Чудо цивилизации, прекрасная Каховская ГЭС, была выстроена в 50-е годы советскими людьми, которые и представить не могли, что их собственные внуки, записавшись в "украинцы", будут бить по ней из арты. Ее создавали лучшие профессионалы со всего Советского Союза, там применялись новейшие технологии, специально под нужды ГЭС был выстроен целый городок Новая Каховка. День рождения Каховской ГЭС стал праздником всей нашей огромной страны. И вот по этому шедевру инженерной мысли и человеческого труда месяцами долбила артиллерия ВСУ.Может быть, в этой дикой жестокости таился какой-то хитроумный военный замысел? Не облегчит ли подрыв дамбы контрнаступление ВСУ? Да нет, наш левый берег Днепра будет затоплен и на многие месяцы превратится в вязкое болото — при всем желании закрепиться там вэсэушникам будет невозможно. Владимир Сальдо, исполняющий обязанности херсонского губернатора, только что подтвердил, что разрушение Каховской ГЭС никак не помешает нашим военным оборонять левобережье.Нет-нет, на той стороне нет Клаузевицев. Тупая жестокость и страсть к разрушению — вот и все, что двигало киевскими террористами.В череде терактов, которыми началось пресловутое контрнаступление ВСУ, хорошо виден почерк американских и британских спецслужб. Точно по той же кальке действовали вскормленные западными спецами террористы ИГИЛ* — взрывали дамбы, мосты, уничтожали памятники культуры, разрушали целые города, словно задавшись мстительной целью стереть с лица земли все, что не ими было создано. Недаром в соцсетях б. УССР часто называют УГИЛ.На Украине террористическая тактика зашла особенно хорошо, потому что ее топливом стала зависть. Довольно рано, еще лет двадцать назад, украинцы в массе своей почувствовали, что идут куда-то не туда. Что Россия пошла развиваться семимильными шагами, а сами они остались где-то в 90-х. Именно тогда зависть к "москалям" стала перерождаться в ненависть.Мы были виноваты перед ними только тем, что лучше жили. Строили шикарные дома, шоссе и Крымский мост, разбивали парки и отделывали набережные, превращали свои города в рай на земле.Характерная деталь: жители нашей Новой Таволжанки сразу распознали видеофейки, снятые укронацистами якобы в их городе потому, что у них нет таких убитых домов, таких обшарпанных стен, таких разбитых мостовых. Их разделяют с украинскими соседями несколько километров — и десятилетия исторического прогресса.Наше благополучие до зубовного скрежета злит украинскую сторону. "Москва — невероятно богатый город, в нем можно воевать десятилетиями", — писал идеолог украинского нацизма Дмитро Корчинский.Отсюда и их знаковые, так сказать, теракты: беспилотники в Москве, обстрелы Белгородчины, подрыв Крымского моста, план использовать грязную ядерную бомбу. Никакого военного смысла, никакой стратегии, лишь бы побольше разломать, разбить, нагадить.У любого нормального человека такой стиль военных действий вызывает только омерзение. Больно смотреть, как прилетают снаряды по нарядному, цветущему Шебекино. В соцсетях народ криком кричит: пора уже вмазать, пора вдарить.Однако именно этого и добиваются террористы. Если ВС России подадутся в сторону Белгорода, значит, оголится участок фронта южнее, а весь фронт — это тысяча километров, на минуточку. По этому участку и полезут в контрнаступление вэсэушники. Потом они зашлют своих диверсантов-камикадзе в другой российский город и так и будут раздергивать нашу армию, чтобы найти себе лазейку в нашей обороне.И вмазать, и вдарить — дело хорошее, но победа любит тишину. Именно проигрывающая сторона громче всех кричит: им же надо давать правильную картинку своим спонсорам. А ведь по факту итог террористических атак на Белгородчину для украинской стороны ужасен. Только первое нападение обошлось им в семьдесят убитых.Успешные удары по противнику выглядят совсем не так. Им не предшествует громкая пиар-кампания по типу "ух, мы сейчас вдарим". Они не сопровождаются вирусными видео. А просто тихонечко работает разведка, а потом по координатам наносится удар высокоточной ракетой "Калибр", и вот уже в гости к Бандере отправляются десятки высокопоставленных военных чинов б. УССР и их западных "советников".Реальность гибридной войны такова, что если ты проигрываешь на поле боя, то никакие громкие теракты дело не спасут. Вчера вэсэушники попытались контрнаступить на Южно-Донецком направлении. В итоге за сутки они потеряли убитыми больше полутора тысяч военных. Вот он — реальный результат, а не видосы в TikTok и статьи в New York Times. Лишнее доказательство того, что террористические режимы долго не живут....А Шебекино мы еще отстроим в лучшем виде. Будут там цвести розы, как в Донецке, а пешеходные улицы выложим плиточками, как в Москве. Недаром сейчас, как в советские времена, лучшие профессионалы со всей России заново отстраивают Бердянск и Мариуполь. В конце концов возродим и Каховскую ГЭС. Мы со всем справимся. Мы — народ, и никакому террористическому анклаву нас не победить.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230606/ges-1876480461.html

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аналитика, россия, украина, каховская гэс, вооруженные силы украины, новая каховка, дмитрий корчинский, владимир сальдо