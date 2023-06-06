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Последствия украинских ударов по Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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13:47 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876442948.html
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭС
В ночь на вторник, 6 июня, украинские войска нанесли удары по Каховской ГЭС. Повреждена верхняя часть гидротехнического сооружения, разрушены затворы плотины... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:47
2023-06-06T13:47
инфографика
каховская гэс
подтопление
авария
безопасность
украина
россия
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В ночь на вторник, 6 июня, украинские войска нанесли удары по Каховской ГЭС. Повреждена верхняя часть гидротехнического сооружения, разрушены затворы плотины. Вода начала неконтролируемо поступать в Днепр. Ее уровень местами поднялся до десяти метров. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие населенные пункты оказались в зоне затопления.
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каховская гэс, подтопление, авария, безопасность, инфографика, украина, россия, херсонская область
Инфографика, Каховская ГЭС, Подтопление, Авария, Безопасность, Украина, Россия, Херсонская область
Инфографика

Последствия украинских ударов по Каховской ГЭС

Читать ria.ru в
В ночь на вторник, 6 июня, украинские войска нанесли удары по Каховской ГЭС. Повреждена верхняя часть гидротехнического сооружения, разрушены затворы плотины. Вода начала неконтролируемо поступать в Днепр. Ее уровень местами поднялся до десяти метров. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие населенные пункты оказались в зоне затопления.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
 
ИнфографикаКаховская ГЭСПодтоплениеАварияБезопасностьУкраинаРоссияХерсонская область
 
 
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